Conosciamo meglio Amadeus. Scopriamo insieme i dettagli della vita privata e della carriera del presentatore Rai

Tra qualche mese tornerà sui nostri teleschermi a condurre il festival di Sanremo, edizione 2021. Amadeus è sicuramente uno dei volti più noti della tv italiana e sono ormai molti anni che ci intrattiene con i suoi show e programmi televisivi.

Il presentatore ama il suo lavoro, tanto è vero che in più di un’intervista ha ribadito che condurre programmi tv è sempre stato il suo sogno. Negli ultimi mesi poi è stato sulla bocca di tutti, visto che la scorsa edizione di Sanremo lo ha visto protagonista di parecchie polemiche.

Andiamo a scoprire insieme alcuni dettagli e curiosità della sua carriera e della sua vita privata.

Amadeus, chi è il presentatore Rai più amato dagli italiani

Nome: Amedeo Umberto Rita Sebastiani

Amedeo Umberto Rita Sebastiani Nome d’arte: Amadeus

Amadeus Età: 57 anni

57 anni Data di nascita: 4 settembre 1962

4 settembre 1962 Luogo di nascita: Ravenna

Ravenna Segno zodiacale: Vergine

Vergine Professione: Conduttore Televisivo, disc jockey

Conduttore Televisivo, disc jockey Altezza: 183 cm

183 cm Peso: 80 kg

Amadeus è nato a Ravenna, in Emilia Romagna, il 4 settembre 1962 sotto il segno della Vergine. I suoi genitori, Antonella e Corrado, sono originari di Palermo ma in seguito, per motivi di lavoro, si erano trasferiti a Verona.

Dopo aver conseguito il diploma di maturità da geometra, Amedeo inizia subito la sua carriera nel mondo dello spettacolo su Radio Deejay. La radio era stata appena fondata e nella sua prima esperienza conoscerà Fiorello, Marco Baldini e Jovanotti.

Nel 1982 entra per la prima volta in Rai, ma poco dopo si trasferisce a Mediaset per condurre Deejay Television.

Dal 1993 al 1995 è il presentatore del Festivalbar, show musicale estivo. Nel frattempo continua la sua collaborazione radiofonica con RTL 102.5 che durerà fino al 2017.

Su Canale 5 conduce anche il programma di spicco domenicale “Buona Domenica”, mentre nel 1999 è di nuovo in Rai a condurre “Domenica In”.

Sulla Rai ottiene la definitiva consacrazione grazie agli show a quiz, tra cui “L’Eredità” di cui è anche ideatore. A proposito, sicuramente ricorderete la scena in cui fu “preso in giro” da un concorrente e lo invitò ad accomodarsi fuori dallo studio.

Dal 2014 al 2017 conduce Reazione a catena, mentre dopo la morte di Fabrizio Frizzi presenterà I soliti ignoti. Dal 2020 è presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Proprio la scorsa edizione lo ha visto finire in prima pagina per alcune dichiarazioni ritenute sessiste, senza dimenticare l’abbandono in diretta di Bugo nel duetto con Morgan.

Vita privata, figli e curiosità

Per quanto riguarda la sua vita privata, Amadeus si è sposato la prima volta nel 1993 Marisa Di Martino. Il testimone del suo matrimonio è stato Rosario Fiorello, con il quale ora conduce il Festival di Sanremo.

Dal primo matrimonio il conduttore ha avuto la sua prima figlia, Alice, nata nel 1997.

Dal 2003 ha invece una relazione con Giovanna Civitillo, ex ballerina del programma L’Eredità che gli ha letteralmente fatto perdere la testa. I due si sono sposati nel 2009, poco dopo la nascita del secondo figlio Josè.

A proposito, il figlio si chiama così in onore di Josè Mourinho, tecnico portoghese dell’Inter del triplete. Amadeus, infatti, è un noto tifoso interista.

Sempre a proposito di Giovanna Civitillo, il loro matrimonio religioso è stato celebrato soltanto nel 2019 a Roma. Questo perchè c’è stato bisogno di attendere l’annullamento del primo matrimonio.