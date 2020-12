Vivi con noi in diretta le estrazioni del lotto, Superenalotto e Simbolotto di oggi martedì 15 dicembre 2020. Tutti i numeri dalle 20

Oggi ancora una volta vivremo insieme a voi le estrazioni di Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10elotto. I risultati dei giochi a premi saranno disponibili stasera e qualcuno di voi potrebbe essere uno dei fortunati che porta a casa una grande somma in denaro.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10elotto di oggi 15 dicembre 2020

Nell’ultima estrazione del Lotto, Superenanalotto, Simbolotto e 10eLotto del 12 dicembre sono usciti i seguenti numeri: 11 – 14 – 18 – 59 – 64 – 85, con numero jolly 1 e numero superstar 84.

Non è stato registrato nessun 6, dunque il jackpot continua a salire rispetto all’ultimo giorno in cui è stato possibile giocare. Il premio per l’eventuale 6 sarà di 76 milioni e 800 mila euro.

C’è stato invece un 5+ che si è portato a casa ben 670 mila euro, oltre a undici 5 da quasi 20mila euro a testa.

Queste le quote della precedente estrazione:

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 670.721,92

Punti 5: 11 totalizzano Euro: 19.699,53

Punti 4: 905 totalizzano Euro: 242,51

Punti 3: 29.536 totalizzano Euro: 22,45

Punti 2: 432.579 totalizzano Euro: 5,00

Estrazioni Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10elotto: i numeri vincenti del 15 dicembre 2020

I numeri saranno estratti a partire dalle 20 e noi come di consueto aggiorneremo in tempo reale. Alcune ruote saranno però estratte in ritardo a causa delle norme anticontagio. Questi intanto sono i numeri appena estratti per il Million Day di oggi, 15 dicembre.

Aggiornate quindi più volte la pagina per seguire l’estrazione progressivamente e scoprire se qualcuno di voi ha vinto qualche premio.

Ricordiamo inoltre che durante le feste di Natale il calendario delle estrazioni subirà delle variazioni. Cliccate qui per conoscere il calendario completo.

BARI 16 89 13 35 60

CAGLIARI 26 61 50 17 83

FIRENZE 17 88 54 41 6

GENOVA 25 35 11 1 70

MILANO 87 76 55 18 9

NAPOLI 70 15 58 62 31

PALERMO 84 25 89 62 31

ROMA 85 7 31 78 16

TORINO 16 86 48 75 43

VENEZIA 87 45 44 61 65

NAZIONALE 65 41 34 90 8

** In base alle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020, alcune ruote saranno estratte solo dopo le 21**

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE: 10 16 47 51 80 85



Numero Jolly 4

Superstar 23

10ELOTTO, I NUMERI

7 13 15 16 17

25 26 35 45 50

54 61 70 76 84

85 86 87 88 89

Numero Oro 16

Doppio Oro 16 89



SIMBOLI E NUMERI DEL SIMBOLOTTO

Ruota di Venezia:

8-BRAGHE

11-TOPI

40-QUADRO

36-NACCHERE