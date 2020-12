Sapevi che in casa potresti avere un oggetto musicale che vale una vera fortuna? In molti, infatti, possiedono questi oggetti ma non lo sanno.

Quante volte hai guardato gli oggetti di casa tua, specialmente quelli ereditati da nonni e dalla gioventù dei tuoi genitori, chiedendoti se ce ne fosse uno che vale qualcosa?

Da oggi puoi iniziare la ricerca: se hai un parente appassionato di musica, infatti, potresti avere in casa un vero tesoro! Ci sono due requisiti fondamentali che non devono mancare quindi meglio mettersi immediatamente a fare una cernita dei tuoi beni.

Di cosa stiamo parlando? Ma di vinili, ovvio!

L’oggetto musicale che vale una vera fortuna: il vinile prezioso che potresti avere anche tu

Cattive notizie per tutti noi che abbiamo rimodernato l’appartamento e deciso di buttare via i vecchi vinili dei nonni e dei genitori. La nostra fornitura di mobili nuovi e scintillanti e gli ultimi ritrovati della tecnologia per sentire la musica, infatti, hanno eliminato degli elementi piuttosto importanti da casa.

I vinili sono una delle fonti di denaro più innovative e remunerative dell’ultimo periodo. Ci sono persone disposte a pagare anche migliaia di euro per mettere la mani su quello giusto. Se non hai ancora fatto fuori i vinili che tieni in cantina, questo è decisamente il momento per provare a dare loro un’occhiata.

I collezionisti, infatti, cercano due tipi di vinili molto precisi: pronto a scoprire quali sono?

Vinili rari ma per via… di un errore! Controlla attentamente i vinili che hai a casa. Magari ce n’è uno che ha un errore di mixaggio, nell’ordine dei brani oppure, addirittura, con una copertina diversa e subito ritirata.

Un vinile così vale veramente tantissimo ed è il più ricercato dai collezionisti: quelli uguali e perfetti, infatti, non interessano proprio a nessuno!

Un caso famoso riguarda la copertina dell’album “Street Survivors” dei Lynyrd Skynyrd.

Pubblicato tre giorni prima che la quasi totalità della band morisse in uno sfortunatissimo incidente aereo, l’album con la copertina originale venne ritirato.

Dopo trent’anni c’è stata una ristampa che ha permesso ai fan di vedere la copertina originale dove la band era avvolta nelle fiamme.

Chiunque abbia comprato il vinile originale , però, si trova in possesso di un piccolo tesoro : deve essere stato comprato, però, tra il 17 ed il 20 Ottobre del 1977!

Bene, chi di voi è riuscito ad assicurarsi l’album di qualche che poi ha, come si dice in gergo, “fatto il botto” ha in mano un patrimonio non da poco!

Per questo motivo, forse, sarebbe il caso di iniziare a seguire più da vicino Amadeus e le nuove (imbarazzanti) notizie che riguardano San Remo.

La musica, a quanto pare, paga ed anche piuttosto bene!

I vinili che al giorno d’oggi valgono di più sono le prime edizioni di sciocchezzuole (ovviamente siamo ironici) come il “White album” dei Beatles (800.000 dollari) o di “God Save The Queen” dei Sex Pistols (20.000 dollari).

Insomma, meglio correre in cantina e controllare che i nostri genitori non abbiano comprato, al tempo, uno dei vinili che sarebbe poi diventato un pilastro della musica mondiale!

I nostri genitori ci hanno sempre detto che a fare le rock star non saremmo mai riusciti a guadagnare abbastanza per vivere serenamente. Forse avevano ragione: solo i più grandi, infatti, quelli che riescono a fare carriera e vendere milioni e miliardi di dischi possono vivere grazie alla musica! Se non possiamo diventare rock star possiamo, comunque, guadagnarci onestamente da vivere sempre grazie alla nostra passione!

Basterà trovare il vinile giusto per assicurarsi un ottimo conto in banca od una rete di sicurezza decisamente remunerativa. Meglio aprire… le orecchie!