Wanda Nara ha dato una buonanotte speciale ai fan su Instagram, mostrandosi con una canotta che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione.

Wanda Nara è uno dei personaggi più amati dal popolo della rete che apprezza, e non poco, le foto che pubblicate da lei sui social che lasciano intravedere, e a volte mostrano completamente, le sue forme.

E’ il caso dell’ultima foto pubblicata oggi dalla moglie di Mauro Icardi , che ha dato una buonanotte speciale a tutti i suoi fan, mostrandosi con una canotta trasparente che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione collettiva.

I suoi fedeli sostenitori hanno apprezzato e non poco questo scatto artistico, che riesce a far esaltare tutta la sua innata sensualità attraverso la prevalenza del colore bianco. Una fotografica che siamo sicuri permetterà ai fan di andare a letto con la migliore buonanotte che potessero mai ricevere, ma oltre la foto c’è di più perché Wanda Nara si è lasciata andare ad un’audace confessione.

Wanda Nara audace e bellissime su Instagram: “Tutti hanno paura”

Ad accompagnare lo scatto, che trovate in fondo all’articolo, la moglie di Mauro Icardi ha aggiunto una descrizione nella sua lingua madre, che i suoi fedeli sostenitori sono quasi riusciti a trovare più seducenti queste parole che la foto stessa, che ha collezionato tantissimi like e condivisioni nel giro di poche ore.

“Viviamo in un mondo fatto soltanto da persone che sono in grado di giudicare“ ha scritto Wanda sul suo profilo Instagram, che spesso e volentieri fa sognare i fan con i suoi scatti audaci. “Sanno soltanto criticare, ma in realtà hanno soltanto paura di dire ciò che in realtà fanno segretamente” ha concluso maliziosa.

Una riflessione che sicuramente accompagnerà i fan in queste ore. Anche se c’è chi pensa che queste parole non siano del tutto casuali, ma rivolte a Luciana Littizzetto che negli scorsi giorni l’ha criticata proprio per la scelta di pubblicare fotografie insolite.

Wanda Nara su Instagram è più bella che mai e i suoi fan questa notte avranno soltanto lei come unico pensiero e non è assolutamente difficile capirne il motivo.