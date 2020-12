Wanda Nara ha fatto sognare tutti i suoi fedeli sostenitori su Instagram, scegliendo di indossare una canotta decisamente troppo stretta che lascia poco spazio all’immaginazione.

Wanda Nara è uno dei personaggi più apprezzati del momento e non è difficile capirne il motivo. Wanda, oltre ad essere bellissima, è una brillante opinionista televisiva e da tempo lavora come modella ed esperta di make up. Tant’è che ha da poco lanciato la sua personale linea di trucchi, che sembra essere andata letteralmente a ruba.

Dal pubblico maschile, però, non è particolarmente apprezzata per le sue doti da make up artist, ma per le sue morbide e generose forme. Forme che la moglie di Mauro Icardi non manca di mostrare sul suo profilo Instagram. Profilo che è seguitissimo da migliaia di fan che non aspettano altro che la modella pubblichi nuovi scatti in grado di fargli perdere la testa.

Ne è un esempio quello pubblicato poche ore fa dove una canotta troppo stretta ha lasciato decisamente poco spazio all’immaginazione, facendo intravedere il suo generoso décolleté, che è stato immediatamente notato dal popolo della rete che ha apprezzato e non poco la nuova foto di Lady Icardi, anche se non ha avuto modo di poterglielo dire.

Wanda Nara tra sensualità e tenerezza: lo scatto ruba il cuore dei fan

L’ultimo scatto di Wanda Nara su Instagram ha letteralmente fatto impazzire il popolo della rete e non è difficile capirne il motivo. La moglie di Mauro Icardi indossa una canotta attillatissima bianca, che lascia decisamente poco spazio all’immaginario collettivo, mostrando le sue generose forme che tanto piacciono al web, ma non solo.

Oltre ad essere una carica di sensualità, la foto mostra anche un pizzico di tenerezza. In quanto la modella ha deciso di ritrarsi accanto ad un enorme orso di peluche, che ricorda forse un po’ il suo lato da bambina, accentuando uno sguardo pulito e semplice, che esalta ancora di più tutta la sua bellezza e fascino. Sarà forse questo il segreto del suo successo? Alternare momenti di sensualità a quelli di spensieratezza e dolcezza?

Intanto, come anticipato, i fan purtroppo non hanno potuto commentare liberamente lo scatto. Tant’è che sotto al post spuntano soltanto timidi commenti. Questo perché probabilmente Wanda ha scelto di applicare un filtro ai commenti degli utenti della rete, lasciando soltanto quelli che ritiene puliti, levando qualsiasi apprezzamento sul suo corpo ma anche le critiche. Ma non solo commenti, Wanda ha scelto di eliminare anche la foto che ha scatenato Luciana Littizzetto, anche se la replica di lei sembra essere arriva dritta in tribunale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara è più bella che mai su Instagram riuscendo a catturare l’attenzione del popolo della rete come soltanto lei sa fare, anche se i fan non possono rivelarle pubblicamente l’ammirazione che provano per lei, non mancano di apprezzare in forma “privata” tutta la sua bellezza, facendo diventare virali le immagini che la ritraggono sul suo profilo Instagram.