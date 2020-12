Luciana Littizzetto: “ha la Jolanda prensile”. Wanda Nara leva il post

Hanno fatto scalpore le parole usate da Luciana Littizzetto su Wanda Nara nella puntata di ieri sera a “Che tempo che fa”; interviene anche la Lucarelli.

Un’uscita decisamente infelice quella di Luciana Littizzetto che si trova, oggi, al centro di una polemica decisamente accesa.

Il dibattito è partito dal suo commento di ieri sera, durante la famosa trasmissione “Che tempo che fa” della quale è ospita fissa ormai da anni.

Le sue parole, su una foto di Wanda Nara, hanno attirato anche l’attenzione di Selvaggia Lucarelli.

Ecco cosa sta succedendo.

Luciana Littizzetto su Wanda Nara “Ha la Jolanda prensile”, il web insorge

Wanda Nara, se non la conoscete, è sicuramente uno di quei personaggi che, su Internet, fa il bello ed il cattivo tempo.

Diventata famosa grazie ad una storia sentimentale decisamente complicata, un triangolo che coinvolgeva lei, l’allora marito Maxxi Lopez e l’attuale (e molto più giovane) compagno Mauro Icardi, è adesso una delle donne più seguite sui social network.

Spesso, infatti, Wanda Nara decide di condividere con il suo pubblico scatti intimi e rivelatori.

Non c’è niente di male in questo: chi vuole guardare, guarda e chi preferisce non vedere può tranquillamente ignorare il suo profilo Instagram.

In questi giorni, però, la famosa showgirl aveva condiviso una foto veramente spettacolare: ve ne avevamo parlato qui.

Il post, nel frattempo, è scomparso da Instagram: pare che la showgirl l’abbia cancellato o rimosso, forse proprio a causa delle parole della Littizzetto.

Di certo, infatti, Wanda Nara non è estranea a post e scatti di questo genere: anche quello con il body trasparente aveva attirato non poco l’attenzione di chi la segue.

A quanto pare, comunque, la foto ha fatto ancora più scalpore del solito e, forse, la showgirl si è sentita attaccata nel profondo.

Ieri sera, infatti, Luciana Littizzetto ha deciso di commentare proprio la foto sul cavallo di Wanda Nara, durante la puntata di “Che tempo che fa“.

“Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così, ha la Jolanda prensile“. Una battuta, se così possiamo chiamarla, che ha fatto decisamente insorgere il popolo della rete.

A commentare la situazione, fra tutti, spicca anche Selvaggia Lucarelli che, con un tweet, ha deciso di condividere la sua opinione al riguardo.

Littizzetto e le battute su Wanda Nara: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel culo. Io boh. pic.twitter.com/tA4WoUIBvF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 6, 2020

“Poi è passata a parlare di altro, di pigne nel culo. Io boh.” Così la Lucarelli ha deciso di esprimersi, quasi in tempo reale sulla questione. Nessun attacco pungente, nessuna analisi.

Solo lo stupore di trovarsi di fronte ad una “battuta” di dubbio gusto, che ha lasciato sinceramente tutti a bocca aperta.

Su Twitter il dibattito si è acceso: ha fatto bene la Littizzetto a commentare in questa maniera la foto? Avrebbe potuto risparmiarsi il commento? Le foto di Wanda Nara la espongono a questo tipo di attacchi?

Che bellini i commenti delle donne rivolti a wanda nara con tanto di sessismo e misoginia e difendono a spada tratta la littizzetto che ha avuto la sua ennesima pessima uscita — lallispunky💸 (@troiettaxanax) December 7, 2020

Pensate cosa sarebbe successo se quelle parole a Wanda Nara le avesse dette un uomo e non la #Littizzetto

Comicità volgare che non fa ridere nessuno@stanzaselvaggia — Andrea Pasquali (@pasqualiandre) December 7, 2020

Vabbe’ fanno schifo sia la battuta che la foto di wanda nara — Miss Posto (@missposto) December 7, 2020

La Littizzetto é stata sempre volgare. Non so chi abbia mai fatto ridere. Se le cose dette su Wanda Nara le avesse dette un uomo sarebbe scoppiato il finimondo. Dovrebbe essere licenziata! — Raffy1313 (@Raffy1380) December 7, 2020

Ma infatti, fa ironia su una foto perfettamente inutile! Wanda Nara è una donna molto intelligente. Non avrebbe bisogno di questi mezzucci. un po’ di ironia ci sta. https://t.co/ygv4gtNWBL — Gioppis🐟🇪🇺🏳️‍🌈 (@gioppis) December 7, 2020