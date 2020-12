Stefano De Martino consola Emma Marrone: botta e risposta social

Stefano De Martino ha consolato Emma Marrone sui social, che ha ammesso di aver subito una perdita prima di Natale.

Stefano De Martino è uno dei personaggi più amati, e al tempo stesso più chiacchierati, del piccolo schermo degli italiani. Ogni cosa lui faccia, in maniera quasi inevitabile, finisce al centro dell’attenzione mediatica. Che cosa è successo questa volta?

Il conduttore di Made in Sud è venuto a conoscenza che Emma Marrone, sua ex fidanzata, come gli utenti più esperti ricorderanno bene, visto che la fine della loro storia creò un vero e proprio scandalo sul piccolo schermo, ha subito una perdita poco prima del periodo natalizio. La cantante, infatti, ha perso il suo cane Gaetano. Cucciolo che, pensate un po’, l’è stato regalato da Stefano in persona quando stavano ancora insieme.

Per questo motivo De Martino ha scelto di lasciarle un piccolo messaggio. Messaggio a cui la cantante, che di recente ha trionfato ai Diversity Media Awards, ha risposto pubblicamente.

Stefano De Martino ha consolato Emma Marrone dalla sua perdita e il loro botta e risposta ha attirato e non poco l’attenzione degli utenti della rete.

Emma Marrone addolorata: Stefano De Martino interviene

Emma Marrone non ha potuto nascondere il dolore provato in queste ore nello venire a scoprire che quando ritornerà a casa dei suoi genitori per festeggiare il Natale, non ci sarà più il suo migliore amico a quattro zampe. Per questo motivo ha pensato di condividere a tristezza che prova dentro con i suoi fedeli sostenitori, con cui è solita condividere non solo i momenti belli, ma anche i momenti brutti.

Il suo post, come anticipato, ha attirato l’attenzione di Stefano De Martino che ha deciso di lasciarle un cuore sotto al suo post, segno della sua vicinanza per la perdita subita dalla cantate, visto che anche lui stesso conosceva il dolce Gaetano, visto che è stato lui stesso a regalarglielo quando stavano ancora insieme. La cantante ha notato il cuore lasciatole dal suo ex fidanzato ed ha prontamente risposto, utilizzando anche lei un’emoticon, utilizzando un cuore spezzato, simbolo del dolore che sta provando in questo momento.

Il botta e risposta di Emma Marrone e Stefano De Martino, come anticipato, ha attirato e non poco le attenzioni del popolo della rete, che sono convinti che tra loro possa esserci un ritorno di fiamma. Fonti vicine ai due, in particolare il paparazzo Maurizio Sorge, ha smentito il loro ritorno, affermando che contrariamente a quanti molti sospettino loro non sono di certo amanti segreti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Emma e Stefano hanno terminato la loro storia d’amore molti anni fa e da quel momento hanno deciso di interrompere per sempre le loro strade, ma da qualche tempo a questa parte hanno instaurato un rapporto civile e per questo motivo non stupisce il gesto del ballerino. Considerato anche che conosceva in prima persona l’amico a quattro zampe che la cantante ha perso.