Emma Marrone trionfa ai Diversity Media Awards: tutti i premiati | VIDEO

Emma Marrone trionfa ai Diversity Media Awards 2020. Tutti i premiati dell'”Oscar dell’Inclusione”

Emma Marrone è la trionfatrice della quinta edizione dei “Diversity Media Awards”, gli “Oscar dell’inclusione”, che ogni anno premiano personaggi dello spettacolo e opere che si sono distinti nel valorizzare e far apprezzare la diversità, sottolineando i valori che essa porta e l’arricchimento per ogni persona. Il tema di questa edizione era “#staydifferent”. La cantante e oggi giudice di XFactor è stata la regina dell’edizione 2020 vincendo il premio di “Personaggio dell’anno”, ma va sottolineata anche la vittoria della serie tv “Euphoria”, nella categorie delle opere straniere. Purtroppo, l’emergenza Covid non ha consentito di vivere la cerimonia di premiazione dal vivo. “Questa è stata un’edizione molto diversa, ma siamo molto contenti per come sono andate le cose”, ha spiegato Francesca Vecchioni, presidente del Diversity e organizzatrice dell’evento. “Il nostro obiettivo – nonostante le limitazioni per il Covid – era fare ciò che questo premio insegna. Vale a dire trasformare il limite delle restrizioni Covid in una opportunità nuova e creativa. Nonostante tutto il calore e la partecipazione è arrivata lo stesso”. La formula della premiazione col digitale, in effetti, è risultata riuscita. E non si esclude che l’esperimento possa continuare anche in futuro.

“Diversity Media Awards”: tutti i premiati