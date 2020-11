La bella Ilary Blasi combina un vero e proprio disastro in cucina: tutto in fumo

Un vero e proprio disastro in cucina. Ilary Blasi, la bella showgirl e moglie di Francesco Totti ha mandato in fumo la cena. Evidentemente, i ristoranti chiusi a causa della pandemia stanno costringendo anche la bella Ilary a dove cucinare a casa. Ma, evidentemente, qualcosa non ha funzionato: un disastro a tutti gli effetti quando la Blasi ha provato ad accendere il forno per cucinare. Cena carbonizzata e casa invasa dal fumo, come testimonia la sua “storia” su Instagram. Di certo, la bella presentatrice l’ha presa a ridere, visto che pubblicando i suoi pasticci in cucina ha dimostrato di non prendersi sul serio e di manifestare le sue scarse attitudini da cuoca.

La condivisione sui social è stata virale, e quella che sembrava una focaccia (ormai mezza carbonizzata) è il simbolo di un fallimento culinario senza dubbio alcuno. In più, Ilary ha messo un filtro ironico a sottolineare come la cena saltata non ammette alcuna giustificazione. E intanto, la sorella di Ilary, Melory Blasi, aspetta un invito a cena a casa Totti, ma con la speranza che ci penserà qualcun altro a cucinare. La sorella della showgirl ha fatto sapere di essere in dolce attesa. Lei e il suo compagno Tiziano Panicci aspettano una femminuccia. Il sesso del nuovo arrivo è stato annunciato sui social con una certa pomposità. Panicci ha fatto esplodere un pallone nero, che ne racchiudeva molti altri più piccoli e di colore rosa. Chiaro segno che arriverà una bimba.

