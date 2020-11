Previsioni meteo 1 dicembre: nel Nord sorride, al Meridione un po’ meno

Le previsioni meteo per martedì 1 dicembre descrivono un’Italia spaccata in due: condizioni tutto sommato buone al Nord, qualche incertezza al Centro. Al Sud, invece, il tempo sarà variabile e non si escludono piogge

Un’Italia spaccata in due quella che si preannuncia nelle previsioni meteo di martedì 1 dicembre. Condizioni variabili: si va da una giornata tutto sommato soleggiata al nord, dagli addensamenti compatti e possibili rovesci al Sud. Al Centro, invece, si passerà dal sole alla pioggia e la nuvolosità in serata. Il tempo potrebbe peggiorare anche nel Meridione. Il tempo potrebbe peggiorare anche al nord, soprattutto con l’arrivo delle ore notturne. Attenzione alle temperature, che saranno nuovamente in calo con le massime che si assesteranno sui 10-11 gradi, in particolare al Settentrione e la zona alta del centro.

Il 1 dicembre porta il freddo a Nord: al Sud il cappotto ancora non serve

Proprio a metà dello stivale il cielo sarà prevalentemente bello al mattino, ma nel pomeriggio sono in arrivo nuvole, che potrebbero diventare addensamenti compatti con rovesci piovosi su Lazio e Abruzzo. Calo delle temperature anche al centro, ma in questo caso si fermeranno sui 15 gradi (valori massimi). Infine, il Sud è la parte d’Italia che sarà alle prese con il tempo più incerto: nuvole e rovesci potrebbero colpire soprattutto il versante ionico, ma rovesci potrebbero coinvolgere anche il versante ionico. Al Meridione le temperature saranno ancora sopra la media: di giorno si possono arrivare a toccare i 19 gradi.

