Stefano De Martino ed Emma Marrone secondo recenti gossip si vedrebbero in segreto. Maurizio Sorge ha svelato la verità sul loro rapporto.

Stefano De Martino, sin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, si è rivelato essere uno dei protagonisti indiscussi del mondo della cronaca rosa. Dopo la fine della storia con Belen Rodriguez, al conduttore sono stati attribuiti numerosi flirt. Alcuni si sono rivelati essere veri, perché provati da alcune paparazzi, mentre altri si sono dimostrati essere inventati di sana pianta.

Addirittura, da qualche tempo a questa parte, si è a lungo mormorato di una sua possibile storie d’amore, totalmente segreta, con la sua ex fidanzata Emma Marrone. I diretti interessati non si sono mai sbilanciati in merito a questo gossip, aumentando la curiosità dei loro fan che sperano ancora di vederli insieme. A fare chiarezza ci ha pensato il paparazzo Maurizio Sorge che sul suo profilo Instagram ha deciso di replicare alle curiosità dei suoi followers, che gli hanno prontamente chiesto del gossip in questione.

Maurizio Sorge ha smentito la relazione tra Stefano De Martino ed Emma Marrone, affermando che tra loro non ci sarebbe assolutamente nulla, ma non per questo si è rifiutato di rivelare qualche piccolo retroscena sull’ex di Belen, che di recente ha ammesso di aver mentito su di loro.

Maurizio Sorge su Stefano De Martino: “E’ un battitore libero”

Maurizio Sorge non è si è limitato a rispondere soltanto al gossip riguardante Stefano De Martino ed Emma Marrone, ma ha replicato anche a quelle che vedrebbero il conduttore di Made in Sud felicemente fidanzato con una modella con cui era stato avvistato di recente dai paparazzi di Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Il paparazzo ha affermato che Stefano è un uomo libero a cui piace divertirsi, ribadendo che non sta mancando di rispetto a nessuno in quanto è single e non deve dare conto a nessuno.

“A Stefano piace divertirsi e non ci trovo nulla di male in tutto questo, visto che non mi risulta che sia legato sentimentalmente a qualcuno” ha rivelato il paparazzo sull’ex di Belen Rodriguez, che è apparsa piuttosto audace sui social. “Lui è un battitore libero e vola“ ha aggiunto. “E’ un ragazzo molto gentile e al tempo stesso furbetto” ha poi concluso il paparazzo.

Stefano De Martino è single e a confermarlo è Maurizio Sorge, che di solito ha sempre dato informazioni che si sono rivelate essere vere.

L’ex di Belen, a differenza sua che ha iniziato una relazione stabile con Antonino Spinalbese, da quando il loro matrimonio è terminato non ha voluto impegnarsi più con nessuna, segno che forse è ancora rimasto scosso da quanto accaduto con la Rodriguez. Staremo a vedere cosa gli riserverà il suo futuro amoroso.