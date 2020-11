Il 24 novembre è stata una data molto movimentata nel corso dei secoli: ecco gli eventi più importanti accaduti oggi

Il 24 novembre è il 329° giorno del 2020, mancano 37 giorni alla fine dell’anno.

Se il 23 novembre sarà ricordato per sempre come il giorno del terremoto in Irpinia, il 24 novembre è storicamente una data piena di eventi, abbiamo scelto per i nostri lettori quelli più importanti.

Il santo del giorno

Il santo del giorno è Santa Flora di Cordova. Auguri a tutti coloro che festeggiano oggi.

L’oroscopo di oggi

I nati sotto il segno del Toro dovranno affrontare rivali in amore e nemici nascosti.

I Leone continueranno la loro settimana trasgressiva, mentre non si può dire lo stesso per Cancro e Gemelli.

Ariete e Bilancia passeranno una giornata tranquilla in attesa di un 25 novembre movimentato.

Se siete nati sotto il segno dei Pesci è il giorno giusto per chiudere affari lasciati in sospeso.

I nati il 24 novembre

Il 24 novembre ha dato i natali a diversi personaggi famosi, di ogni categoria. Eccone alcuni:

1632 – Baruch Spinoza, filosofo olandese;

– Tommaso Niccolò d’Aquino, poeta italiano; 1826 – Carlo Lorenzini alias Carlo Collodi, giornalista e scrittore italiano. E’ l’autore de ‘Le avventure di Pinocchio’;

– Inge Feltrinelli, editrice, fotografa e giornalista tedesca; 1950 – Marco Biagi, giurista e accademico italiano, assassinato dalle Brigate Rosse;

– Emir Kusturica, regista serbo; 1973 – Paola Cortellesi, attrice, sceneggiatrice e autrice televisiva italiana;

I morti il 24 novembre

851 – Flora di Cordova, venerata come santa e martire dalla Chiesa cattolica;

– Taddeo Barberini, militare e nobile italiano; 1946 – László Moholy-Nagy, pittore e fotografo ungherese;

– Allen Curtis, regista e sceneggiatore statunitense; 1982 – Barack Obama, Sr., economista keniota e padre del futuro presidente degli Stati Uniti d’America;

– Freddie Mercury, cantautore, compositore e musicista britannico; 2004 – Eva Colombo, partigiana italiana;

Gli eventi accaduti il 24 novembre

Il 24 novembre è storicamente una data piena di eventi, abbiamo scelto per i nostri lettori quelli più significativi:

1859 – Il naturalista britannico Charles Darwin pubblica ‘On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life’, un libro che parla dell’evoluzione graduale degli organismi attraverso la selezione naturale. La prima edizione verrà esaurita il giorno stesso, essendone state tirate solo le 1250 copie prenotate;

– Seconda guerra mondiale: Bombardamento di Tokyo – 88 aerei statunitensi effettuano un’operazione militare a Tokyo. L’obiettivo è quello di bombardare la capitale giapponese; 1947 – Paura Rossa: dopo essersi rifiutati di cooperare con il Comitato della Camera per le Attività Anti-americane, riguardo alle accuse di influenza comunista nell’industria del cinema, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti vota 346 a 17 l’approvazione delle citazioni di oltraggio del Congresso contro i cosiddetti Hollywood 10;

1951 – Audrey Hepburn debutta a Broadway con l’opera ‘Gigi’. La commedia andrà in scena per sei mesi e permetterà alla Hepburn di essere scelta per il film ‘Vacanze romane’;

– Programma Apollo: l’Apollo 12 ammara nell’Oceano Pacifico, ponendo fine alla seconda missione dell’uomo sulla Luna; 1991 – A Londra muore Freddie Mercury. Il leader dei Queen era malato di AIDS;