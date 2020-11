Leggiamo l’oroscopo di oggi 24 Novembre: che cosa prevedono le stelle per ogni segno e la classifica giornaliera dei segni zodiacali.

Cos’hanno in serbo per noi le stelle di questo martedì di fine Novembre?

Scopriamo insieme la classifica dei segni, giornaliera, e le previsioni accurate per ognuno dei segni dello zodiaco.

Ecco l’oroscopo di martedì 24 Novembre!

Oroscopo di oggi 24 Novembre: la classifica e le previsioni segno per segno

Purtroppo la giornata di oggi non sarà semplice per tutti i nati sotto il segno dei Pesci, Gemelli, Toro e Vergine: per loro le stelle prevedono una giornata decisamente dura.

Un martedì senza scosse e senza accadimenti troppo importante aspetta, invece, i nati sotto il segno dei Acquario, Leone, Cancro ed Ariete.

Le stelle prevedono, invece, un’ottima giornata per Bilancia, Capricorno, Scorpione e Sagittario: sono i favoriti dall’oroscopo di oggi!

Dopo la classifica dei segni, leggiamo insieme le previsioni accurate per ognuno di loro.

Ecco l’oroscopo di oggi, martedì 24 Novembre 2020, per ogni segno zodiacale.

Oroscopo oggi Ariete

La giornata di oggi sarà molto tranquilla per l’Ariete. Cercate di non forzare gli accadimenti e limitatevi ad osservare le persone che vi circondano.

Soprattutto in amore, infatti, tra non molto dovrete prendere delle decisioni importanti: meglio arrivare preparati all’appuntamento.

Il lavoro forse non vi soddisfa più come prima: è solo un periodo o volete cambiare? Oggi avete il tempo di farvi queste domande (e, magari, trovare anche una risposta).

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

Cari amici del Toro, dovete prepararvi ad un martedì decisamente complicato.

Vecchie problematiche legate al rapporto con il partner riemergono e tornano a rovinare l’equilibrio che si è creato da poco: siete sicuri delle vostre scelte?

Sul lavoro, invece, sarete purtroppo sommersi dalle richieste e dai problemi: solo mantenendo la calma riuscirete a finire tutti i vostri compiti.

Tenete duro: oggi è una giornata dura ma recupererete.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Un martedì difficile per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli: vi sentite stanchi e spossati, qualcosa non va.

Cercate di identificare il problema subito: potrebbe trattarsi di un malessere fisico o di un calo di pressione. Fate attenzione, oggi, a quello che mangiate.

L’amore non vi provoca grossi dispiaceri, vi sentite distaccati da tutto e da tutti: meglio cercare di concentrarsi almeno sul lavoro. Oggi potrebbe capitarvi di commettere un errore di distrazione.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 5

Oroscopo oggi Cancro

In attesa che Saturno la smetta di tormentarvi (ormai sono quasi due anni che sentite la sua influenza negativa), tutti i nati sotto il segno del Cancro devono preservare le energie il più possibile.

Questo non vuol dire, però, rinchiudersi in casa senza mettere mai il naso fuori! Devi fare assolutamente dell’esercizio fisico: te lo consigliano le stelle!

Sull’amore ed il lavoro hai ormai raggiunto un equilibrio: forse hai lasciato andare qualcosa che ti bloccava e troncato legami troppo pesanti. Considera oggi come un nuovo inizio.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

I nati sotto il segno del Leone si trovano in un periodo decisamente particolare della loro vita: oscillano tra giornate meravigliose e giornate veramente brutte.

Oggi potrete, finalmente, tirare un po’ il fiato e contare i morti ed i feriti degli ultimi tempi: i vostri rapporti sentimentali sono veramente allo stremo. Dovreste impiegare la giornata di oggi a farvi perdonare da qualcuno.

Sul lavoro chiedete troppo da voi stessi: meglio cercare di organizzare con calma le idee.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Siete freddi e distanti in amore, amici della Vergine, anche se non riuscite a rendervene conto.

In questo momento la vostra vita è scombussolata da cambiamenti e nuovi inizi: vi trovate decisamente in difficoltà.

Purtroppo questi cambiamenti sono irreversibili ed essenziali: se non fate attenzione, però, ne farà le spese il vostro rapporto d’amore.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Bilancia

Ottima giornata per la Bilancia che comincia, finalmente, a vedere i frutti del duro lavoro che ha fatto negli ultimi tempi.

Dal punto di vista lavorativo, infatti, vi trovate in un momento decisamente frenetico ma ottimo per la crescita personale: sfruttate i vostri contatti quanto più potete!

Se avete incontrato qualcuno di nuovo, vi trovate in un’ottima posizione sentimentale, infatti avete voi il coltello dalla parte del manico. Chi è single, invece, deve imparare a porsi in maniera meno energica con gli altri.

Amore: 7

7 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Scorpione

Sul lavoro e sui sentimenti oggi trionfate su tutti gli altri segni dello zodiaco, cari amici dello Scorpione.

Attenti, però: basta poco per passare da vincenti ad arroganti. Se avanzate troppe richieste gli altri potrebbero pensare male di voi (non a torto).

Consigliata un poco di attività fisica in più: avete bisogno di aria fresca e della luce del sole.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Oggi sarà una giornata bellissima per il Sagittario che si trova, con ogni probabilità, a vincere un confronto od una sfida.

Forse si tratta di una discussione con il partner o di un problema lavorativo: in ogni caso, ne uscirete vincitori.

Dal punto di vista dell’amore, forse, è giunto il momento di provare ad immedesimarvi di più con il partner. Sul lavoro, invece, le stelle vi supportano, qualunque sia la vostra scelta.

Amore: 8

8 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Capricorno

Periodo veramente positivo per il futuro lavorativo del Capricorno: siete al centro delle attenzioni di tutti, richiestissimi e, a quanto pare, state per fare un vero e proprio passo in avanti!

Sappiamo bene che non vi scoraggiate di fronte alle lunghe ore di lavoro, state attenti però a non far soffrire il fisico: ritagliatevi sempre uno spazio per una passeggiata od una seduta di meditazione.

In amore tutto procede a gonfie vele: chi è solo, però, meglio si rassegni. In questo momento non potete proprio incontrare nessuno.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

La giornata dell’Acquario sarà tranquilla e senza scosse: meglio prepararsi al futuro, però!

Le stelle indicano che, tra non molto, potrebbe arrivare una spesa improvvisa od una perdita di soldi anche ingente: cercate di essere previdenti a riguardo!

Il lavoro, infatti, non prosegue alla grande, ci sono intoppi e rallentamenti.

Sul versante sentimentale sembra che non riusciate a tacere: dire sempre come la pensate, però, potrebbe causare non pochi problemi.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Le stelle, purtroppo, hanno deciso di girarvi le spalle per quanto riguarda l’amore, cari amici dei Pesci.

Vi trovate in una situazione decisamente particolare: in questi giorni siete distratti, pensate troppo al passato ed il partner lo sente. Per recuperare alla freddezza che si è instaurata tra di voi è meglio dedicarsi al lavoro.

Fate particolare attenzione alle vostre condizioni di salute: potreste soffrire di una forte emicrania, oggi.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 5

Ora che avete letto l’oroscopo di oggi, non vi resta altro da fare che controllare le previsioni del meteo di oggi, martedì 24 Novembre.

A domani!