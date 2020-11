Previsioni meteo 24 novembre: tempo stabile, temperature in aumento

Le previsioni meteo per martedì 24 novembre annunciano tempo stabile in gran parte d’Italia, con qualche residuo piovoso nelle regioni dell’estremo sud. Temperature in leggero aumento

Le previsioni meteo per la giornata di martedì 24 novembre annunciano un clima tutto sommato buono: cieli quasi del tutto sereni in gran parte del paese. Tempo buono nel nord Italia, e su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Sole anche sul versante costiero della Toscana. Qualche problema ancora in Calabria e nella Sicilia orientale, dove sono previste ancora piogge, seppur non di grande intensità. Rischi di nebbie in Pianura Padana e nelle zone pianeggianti del centro. Le temperature non subiranno grosse variazioni, ma risulteranno leggermente in rialzo, soprattutto al Centro. Venti deboli e mari poco mossi.

Previsioni meteo 24 novembre: la situazione al Nord, al Centro e al Sud

Al nord il sole sarà presente sulle Alpi, con qualche foschia in pianura nelle ore del mattino. Qualche nube in Romagna. Temperature con le minime sugli 11 gradi e 16 le massime. Al centro sole sui versanti tirrenici e sulla Sardegna. Più nuvole sul versante Adriatico, col rischio di qualche breve piovasco. Temperature stabili: 13 gradi le minime e 16 le massime. Al Sud sole in prevalenza, con addensamenti nuvolosi su Sicilia e Calabria. Rovesci e temporali sul lato est dell’isola. Temperature tra i 14 e i 20 gradi.

