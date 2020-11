Vigili urbani fanno sesso in auto ma dimenticano la radio accesa

Vigili urbani a Roma fanno sesso nell’auto di servizio durante la notte. Ma dimenticano la radio accesa… aperta un’inchiesta

Vigili urbani in servizio a Roma, durante la notte. Evidentemente l’attrazione reciproca era troppo forte, tanto che la coppia di agenti ha ben pensato di far passare il turno di servizio facendo sesso nell’auto di ordinanza. E’ accaduto nella capitale, nei pressi di un campo nomadi che dovevano sorvegliare. La coppia, lui 50enne, lei 40enne, pensavano che il loro capriccio d’amore sarebbe passato inosservato, e invece hanno lasciato la radio di servizio accesa. Eloquenti i “suoni” che sono arrivati dall’apparecchio. Rumori e mugugni d’amore che non hanno lasciato spazio ad alcun dubbio.

Ne è emerso un file audio degno di un film a luci rosse, che è ovviamente finito sulla scrivania del comandante generale della polizia municipale di Roma Capitale, Stefano Napoli. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa: i due agenti fanno parte del XV gruppo (Cassia) e qualche sera fa dovevano pattugliare il campo rom in via Tor di Quinto. La donna risulta essere la figlia di un dirigente dei vigili urbani di Roma, lui un uomo di mezza età, a quanto pare con la passione per le donne e fisico prestante. Entrambi erano in servizio su una Fiat Tipo di servizio. La serata dei due è sfociata presto in una notte di sesso in auto, a dispetto del servizio in corso. Tutto sospeso, tranne la radio. La notizia si è diffusa velocemente, e oltre all’imbarazzo del comando è anche scattata un’inchiesta. In arrivo provvedimenti disciplinari severi.

