I visoni da pelliccia possono trasmettere il Covid da “portatori sani”. Numerosi abbattimenti dei poveri animali in tutta Europa, e in Italia scatta l’ordinanza per bloccarne l’allevamento

Stop all’allevamento dei visoni in tutta Italia fino al mese di febbraio del 2021. E’ questa la decisione del Governo, con il ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato una nuova ordinanza. Si attenderà la fine del prossimo febbraio per valutare i dati sui contagi e decidere se far riprendere l’allevamento degli animali, considerati molto a rischio per la trasmissione del Coronavirus.

La decisione è emersa dopo che in Europa è scoppiato l’allarme per gli allevamenti di questi piccoli animali, utilizzati per la loro pelliccia. Gli sfortunati visoni sono portatori sani del virus, e il loro enorme numero negli allevamenti costituisce un forte rischio di trasmissione del Covid. Moltissimi di questi esemplari sono stati abbattuti. Perché ritenuti a rischio in diversi paesi, tra cui Danimarca, Finlandia e Belgio.

Visoni e Covid: anche in Italia stop agli allevamenti e rischio abbattimento per gli animali

La malattia da Sars-Cov-2 è tra quelle a rischio negli allevamenti degli animali. Da qui sono scattati i provvedimenti sanitari secondo il ‘Regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320)’. In Italia l’allevamento dei visoni è svolto in maniera molto ridotta rispetto ai paesi del nord Europa, ma il rischio è stato comunque valutato alto. Come si legge nell’ordinanza firmata dal ministro della Salute, “Si è deciso di seguire il principio della massima precauzione in osservanza del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità”, ha precisato il ministero della Salute.

Gli allevamenti, le cui attività saranno sospese (ma gli animali tenuti in vita e nutriti) saranno monitorati. Se dovessero verificarsi sospetti di infezione ci sarà l’immediato blocco di ogni movimento e di tutte le attrezzature, e l’immediato avvio di una attenta indagine epidemiologica. Se la malattia dovesse essere effettivamente verificata, i visoni saranno abbattuti.

