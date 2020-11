Non solo pandemia Covid, gli animali sono un rischio con la panzoozia

Il Covid, molto probabilmente, è passato dagli animali all’uomo. E’ dovrebbe essere il pipistrello “il colpevole” della diffusione del contagio nell’uomo. Ma oggi la situazione potrebbe invertirsi: le persone possono trasmettere il virus agli animali, scatenando una pericolosa “panzoozia”

Il Covid è arrivato dagli animali, e su questo ormai ci sono pochi dubbi. La malattia da Sars-cov-2 è, infatti, una zoonosi, ossia trasmessa dagli animali alle persone. Il virus era presente nei pipistrelli, come moltissimi altri patogeni della famiglia “Coronavirus”, ed è arrivato agli uomini in circostanze ancora da chiarire. Forse passando direttamente alle persone dai pipistrelli, oppure passando attraverso i suini. La trasmissione di malattie dagli animali riguarda ben il 75% di quelle in circolazione oggi nel mondo. Questo è un fattore di rischio con cui bisogna fare i conti: la nota virologa Ilaria Capua, ospite a La7, ha spiegato che la pandemia di Covid possa trasformarsi in una pericolosa “panzoozia”.

Covid, allarme pandemia tramite gli animali: i rischi della “panzoozia”

Non è altro che un moltiplicarsi dei contagi attraverso gli animali: in particolare, se il morbo è trasmesso dall’uomo, i quattro zampe diventano portatori sani (non è detto che si ammalino) che contribuiscono a diffondere il patogeno ancora di più. Il rischio, in pratica, è che man mano che la popolazione umana inizia a immunizarsi, magari proprio grazie ai vaccini, il virus continuerà a circolare perché trasmesso agli animali. Se così fosse la diffusione sarebbe incontrollabile, soprattutto se il patogeno dovesse arrivare alle creature selvatiche. Questo perché è molto probabile che gli animali, sia quelli selvaggi che i cani e i gatti, pur assimilando il virus non si ammalano in quanto immuni per natura. Tuttavia, sarebbero “portatori sani” e si aprirebbe un altro fronte.

