Piccione viaggiatore da record: venduto a 1.6 milioni di euro

Un piccione viaggiatore è diventato cosa rara: ma è difficile pensare alla cifra record di 1.6 milioni di euro per acquistarne uno. Eppure, un allevatore cinese è arrivato a spendere questa ingente somma

Il piccione viaggiatore è da sempre una figura suggestiva, appartenente più ai romanzi e ai vecchi film che alla realtà. Eppure, questi speciali uccelli esistono davvero. Ed evidentemente sono pure molto ricercati. Uno di questi, allevato in Belgio, è stato venduto in asta per una cifra record di ben 1.6 milioni di euro. Eppure, il prezzo iniziale dell’animale era di 200 euro. Quando la “fama” del volatile si è diffusa, l’asta ha assunto contorni diversi, con una furiosa battaglia per accaparrarsi l’animale sapientemente addestrato. Come riporta la BBC, il signor Kurt Van de Wouwer, uno dei proprietari e addestratori del piccione, si è detto sconvolto dal prezzo pagato per il suo animaletto.

Il piccione viaggiatore milionario: il motivo della vendita record

L’uccello, che si chiama “New Kim”, è stato acquistato da un anonimo allevatore in Cina, dove – per chi non lo sapesse – le gare tra piccioni viaggiatori sono molto di moda. E questo esemplare ha vinto molti tornei nel 2018, ma da allora non gareggia più perché non è più giovane e la sua salute è a rischio. Per questo, sarà utilizzato soltanto per la riproduzione. Non è la prima volta che un uccello viaggiatore viene venduto a cifre impensabili. L’ultima volta è capitato con “Armando”, un piccione venduto alla cifra di 1.25 milioni. Ma perché spendere così tanto? Si tratta di investimenti, visto che questi animali trasmettono per via genetica la loro incredbile capacità di viaggiare in luoghi in cui sono stati. Ecco perché da un singolo esemplare potrebbe nascere una nidiata speciale, e che potrebbe riccamente ricompensare i suoi allevatori.

