Il Presidente Giuseppe Conte, tramite i propri canali social, fa sapere di aver ricevuto una lettera da un bambino a cui ha risposto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha deciso di rispondere pubblicamente alla lettera di un bambino di 5 anni.

Qualche giorno fa Giuseppe Conte ha ricevuto, così come da lui dichiarato, questa lettera da parte di Tommaso, un bimbo di 5 anni di Cesano Maderno, il quale gli ha rivolto una richiesta davvero molto singolare.

Il Presidente si è quindi rivolto direttamente al piccolo Tommaso rispondendo alla sua lettera e pubblicando il contenuto che riportiamo di seguito.

La risposta del premier Conte alla lettera del piccolo Tommaso Z.

“Caro Tommaso, ho letto il tuo messaggio e voglio rassicurarti” scrive il Presidente al piccolo. “Babbo Natale mi ha garantito che già possiede un’autocertificazione internazionale: può viaggiare dappertutto e distribuire regali a tutti i bambini del mondo. Senza nessuna limitazione” rassicura il Presidente per poi aggiungere che “l’idea di fargli trovare sotto l’albero, oltre al latte caldo e ai biscotti, anche del liquido igienizzante mi sembra ottima”. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte ha poi rassicurato il piccolo Tommaso dicendogli di aver parlato con Babbo Natale rassicurandolo su quando il piccolo sia stato buono. Nella lettera al piccolo Tommaso, il Presidente parla anche della situazione in Italia, pochi giorni fa aveva parlato di dare segnali forti. “A cacciare via il coronavirus ci riusciremo noi adulti, tutti insieme. Così tu e i tuoi compagni potrete tornare presto a giocare liberi e felici e ad abbracciarvi tutti” dichiara concludendo.

Un gesto, questo, che può davvero toccare i cuori della popolazione italiana.

Intanto però, sul web, si è scatenata la polemica.

Caro Presidente Conte,

mi chiamo Tommaso Russò e ho il cervello di un bambino di 5 anni. Infatti voto M5s e credo siano vere le letterine che ti scrive Casalino su Babbo Natale. Come regalo non so che chiederti di più: l’Italia è già troppo felice sotto la tua guida illuminata. — jean- jacques roussò (@janavel7) November 12, 2020

Non so voi, ma io nel fatto che a Palazzo Chigi in un momento simile, con 600 morti al giorno, si possa anche solo immaginare un’operazione simpatia come quella di Giuseppe Conte difensore di Babbo Natale e delle nostre serene festività trovo qualcosa di letteralmente osceno. — francesco cundari (@peraltro) November 12, 2020

Poi non lamentatevi della scuola: a cinque anni sanno scrivere perfettamente, con tanto di maiuscole di rispetto. https://t.co/pBYeGl02Ey — Fabius Dieciscudi ♱ 🇮🇹 🇫🇷 (@fabius10scudi) November 12, 2020

ECCO TOMMASO Z MENTRE SCRIVE LA LETTERA PER CONTE #GFVIP pic.twitter.com/j5ZswxDFXv — IOSONOGIORGIA🐍 (@chiamatemigioo) November 12, 2020

Finalmente abbiamo scoperto quali sono le “manine” che modificano i decreti e i Dpcm all’insaputa di Luigi Di Maio. Quelle di Tommaso Z. https://t.co/hAEwdZHifx — Luciano Capone (@lucianocapone) November 12, 2020

Comunque ragazzi miei, la cosa più bella di questa pantomima sono i giornali che riportano la Pec del piccolo Tommaso Z. e la risposta di Conte a difesa di Babbo Natale come fosse una notizia di rilievo. Come fosse una cosa seria. Come fosse una notizia. Mamma mia. — Charlotte Matteini (@CharlyMatt) November 12, 2020