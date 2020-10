Covid, la scienziata virologa Ilaria Capua frena sulle previsioni di Conte sul vaccino: “Servirà più tempo, puntare a immunità di gregge”

Il Covid impazza in Italia e i cittadini sono sempre più allarmati. Mentre il Governo vara un nuovo Dpcm con pesanti limitazioni (in particolare per ristoranti e attività ricreative) il dibattito sul vaccino prende piede. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato del vaccino anti Coronavirus in arrivo entro fine dicembre (seppure con dosi limitate) ma la nota virologa Ilaria Capua ha di fatto smentito il premier. In un’intervista al Corriere della Sera, la nota scienziata avvisa che il vaccino non arriverà a breve, e spiega il percorso corretto per uscire dalla pandemia.

Vaccino Covid, Ilaria Capua frena: “Meglio aspettare l’immunità di gregge”

“Bisogna puntare all’immunità di gregge facendo circolare il virus lentamente, perché se lo fa con troppa velocità, avremo le pecore morte – ha spiegato la Capua – poi si potrà aspettare il vaccino, nel frattempo rimanendo lontani e rispettando le distanze”. La frenata sull’arrivo del vaccino minimizza gli auspici di Conte, che evidentemente sono giudicati troppo ottimistici. “Il vaccino oggi non c’è, non abbiamo la certezza che quelli in sviluppo saranno poi approvati. E nemmeno sappiamo quante dosi serviranno per ogni persona”. Per la dottoressa, quindi, puntare sul vaccino è un azzardo, anche perché ci vorrà tempo perché questo sia disponibile per tutti.

