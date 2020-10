Ancora proteste violente, a Torino preso d’assalto lo store di Gucci – VIDEO

By

Dopo la notte di follia venerdì scorso a Napoli, la violenza l’ha fatta da protagonista nel resto d’Italia. Scontri a Roma, Milano e Torino

Esattamente come era già successo a Napoli venerdì scorso, anche a Torino i commercianti si erano messi d’accordo per protestare davanti al palazzo della regione.

Anche stavolta però ci sono state infiltrazioni esterne che nulla hanno a che vedere con i lavoratori.

Gli appelli a non lanciare oggetti contro la polizia sono caduti nel vuoto e la situazione è degenerata in pochi minuti.

Il centro di Torino si è trasformato in un teatro di guerra. Cassonetti distrutti e dati alle fiamme, lancio di lacrimogeni, vetrine saccheggiate.

Questo è lo scenario che la polizia ha dovuto affrontare ieri sera nel capoluogo piemontese.

Il bilancio è di due feriti, nove fermati, compresi due esponenti della tifoseria juventina, e decine di migliaia di euro di danni.

Protesta violenta a Torino, la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dall’edizione online della redazione torinese del Corriere della Sera, tutto è cominciato quando nella manifestazione si sono infiltrati alcuni anarchici.

Quattro gruppi di manifestanti hanno attaccato la polizia in Piazza Castello. Tra di loro ultras di Juventus e Torino, molti giovani e alcuni stranieri.

Diverse vetrine di Via Roma sono state distrutte, nelle strade dello shopping c’è stata la corsa al saccheggio.

Colpiti soprattutto negozi di informatica e la boutique di Gucci, presa letteralmente d’assalto.

Saccheggiati anche negozi Geox, Apple, bar, ristoranti e alcuni locali storici del centro di Torino.

Spaccare le vetrine di Gucci per rubare qualcosa mi sembra un bel modo di protestare e di far valere i propri diritti di cittadino. Ma sta proprio lì il problema, chi protesta in questo modo non è un cittadino Italiano ma è solo un coglione! #ItaliaSiRibella — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) October 26, 2020

Decine di monopattini distrutti, prese d’assalto anche le auto dei residenti. Aggredito un fotografo, colpito da un sanpietrino. Aggrediti anche alcuni giornalisti.

I testimoni raccontano che tanti commercianti si sono defilati dalla manifestazione quando sono iniziati gli scontri.

Fulvio Castellaro, titolare della catena Skassapanza ha commentato in questo modo i fatti di ieri: “Noi non volevamo violenza, la nostra era una manifestazione pacifica”.

Violenza per le strade di Torino, il web ha risposto così

I fatti di Torino, esattamente come quelli di Milano e Roma, non sono passati inosservati. Ecco le reazioni degli utenti Twitter:

#ItaliaSiRibella questa gente fa schifo. Io mi vergogno per loro. pic.twitter.com/abKU3SURwr — V (@goIdenveronica) October 26, 2020

regole può non piacere, arbitro può sbagliare, ma giocatore che devasta spogliatoio di stadio o è teppista o è bambino capriccioso #ItaliaSiRibella — Vujadln Boskov (@VujaBoskov) October 27, 2020

#ItaliaSiRibella 🤔

Questi sarebbero i pacifici cittadini in difficoltà economiche

Vetrine infrante,bombe carta e guerriglia urbana

Con i cittadini impauriti in casa

Non basta la paura del Covid

Devono avere anche la sorpresa di trovare l'automobile distrutta

Complimenti!!! pic.twitter.com/uQNaa5ts5u — Massimo (@Misurelli77) October 26, 2020

Direi che saccheggiare vetrine e distruggere i centri delle città è il modo giusto per aiutare i commercianti e i ristoratori #ItaliaSiRibella — Luca Chierici (@LucaChierici) October 27, 2020

Teppista e con gusti discutibili nel vestire #ItaliaSiRibella — Lucky (@OzzytheD0g) October 27, 2020

Questa ragazzina ha insegnato a tutti noi il senso di questa protesta.

Quelli che spaccano le vetrine, sono solo dei poveri imbecilli.#ItaliaSiRibella #covid_19 pic.twitter.com/XojYIqFJrg — Mirco Roncoli 🇮🇹 (@mircoroncoli_of) October 27, 2020

Dopotutto non fa una piega: se domani mi chiudono il lavoro per Covid la prima cosa che faccio è cappuccio e spranga e andare a sfasciare le scrivanie dei miei colleghi.#ItaliaSiRibella — Rocco CasaIíno (@CoccoRasaIino) October 27, 2020

Non hanno pane dicono,

ma si comprano le bombe carta#ItaliaSiRibella — T.W.I.T.T.E.R (@salvinimi) October 26, 2020

Manifestare aggredendo le forze dell'ordine, distruggendo vetrine e saccheggiando negozi non risolverà nulla. Giusta la protesta dei lavoratori, ma non in queste condizioni #ItaliaSiRibella — Thomas Guerini (@Guerini_Thomas) October 27, 2020

Spaccare le vetrine dei negozianti e rubare la merce per ribellarsi contro la chiusura dei negozi, è come aprire un ristorante stellato per combattere la fame nel Mondo.#COVIDIOT#COVIDIOTS#ItaliaSiRibella — Lucillola (@LucillaMasini) October 26, 2020

Come può questo aiutare le persone che non riescono ad arrivare a fine mese? #ItaliaSiRibella pic.twitter.com/rz0W9kQued — “ (@bloovline) October 27, 2020

Dunque se chiudono la Serie A vedremmo i panchinari girare con molotov, bastoni e cappucci per devastare le case dei titolari. Non fa una piega o no, mr. @VujaBoskov? #ItaliaSiRibella — Rocco CasaIíno (@CoccoRasaIino) October 27, 2020

Questo è protestare,con la propria presenza, con la propria voce! #Torino pic.twitter.com/4CXHaqQQN1 — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 26, 2020

Qui siamo a Torino, ma sta succedendo in molte piazze.

È molto più importante far capire alla gente che questi sono TEPPISTI,non persone e lavoratori che avevano intenzioni di protesta contro un governo che sta mettendo allo stremo delle forze le persone e le famiglie italiane. pic.twitter.com/8MZ6B7UmB7 — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 26, 2020