Pesaro, la cena-protesta per il nuovo Dpcm finisce in commissariato

Dopo il nuovo Dpcm entrato in vigore oggi, a Pesaro è stata organizzata via social una cena in un ristorante come forma di protesta contro le restrizioni introdotte dal Governo.

Questa sera a Pesaro la Polizia ha fatto irruzione in un ristorante dove ha sorpreso 90 persone a cena senza rispettare le misure introdotte dai Dpcm che avrebbero previsto la chiusura dell’attività alle 18,00.

Le forze dell’ordine intervenute si sono viste prima chiudere l’accesso al locale da parte del gestore dell’attività e poi, una volta riuscite ad entrare nel locale da una entrata secondaria, sono state accolte dalla ‘folla’ (90 persone) intenta a banchettare, con inviti ad unirsi a loro. Il gestore dell’attività all’intervento della Polizia ha urlato in diretta social : “potete anche arrestarmi “- riporta Ansa – “ma io non chiuderò mai”

Probabilmente la cena-protesta potrebbe essere legata alla manifestazione dei commercianti e ristoratori di Pesaro che era terminata poche ore prima in Piazza del Popolo con l’incontro tra una delegazione di manifestanti ed il Prefetto.