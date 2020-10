Elena Morali sfoggia il lato B: che spettacolo – FOTO

By

Elena Morali ha pubblicato una foto in costume, sfoggiando un lato B da paura. Lo scatto ha mandato in estasi i fan.

Elena Morali ha deciso di far impazzire il popolo del web pubblicando uno scatto che lascia poco spazio all’immaginazione. La fidanzata di Luigi Favoloso ha postato una fotografia che la mostra in tutto il suo splendore in spiaggia, mentre indossa un costume a due pezzi che lascia poco spazio all’immaginazione.

Nella foto, oltre a poter ammirare un panorama da sogno, in primo piano c’è il lato B della bionda pupa, che ha letteralmente fatto impazzire gli utenti della rete che hanno apprezzato e non poco le sue sinuose curve.

Elena sfoggia fiera il suo fisico, frutto del duro allenamento che da tempo esegue per avere con un fisico tonico come non mai ed un sedere alto che non fa impazzire soltanto il suo compagno ma anche tutti i suoi fan.

Elena Morali su Instagram sa decisamente come attirare l’attenzione del web, visto che il suo scatto ha fatto strage di like e commenti.

Elena Morali da sogno in costume da bagno: fisco da paura

Elena Morali nello scatto pubblicato sui social indossa un costume a due pezzi che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Il reggiseno, di colore blu, si intravede leggermente perché coperto dalla sua folta chioma bionda, mentre gli slip bordeaux sono della misura giusta per far vedere al pubblico della rete il suo sodo lato B, che non è di certo passato inosservato.

La compagna di Luigi Favoloso ha mandato in estasi i fan, che oltre ad ammirare lo spettacolo offerto dalla bionda pupa si sono anche divertiti a rispondere alla domanda posta nella caption, così come vogliono capire il misterioso messaggio di Belen, visto che ha chiesto loro in quale città si fosse stata scattata la foto, ma gli utenti piuttosto hanno preferito concentrarsi su un altro tipo di panorama piuttosto che quello offerto dalla spiaggia che ha fatto da location agli scatti pubblicati da Elena.

Elena Morali ha sfoggiato un lato B da paura, rendendo questo inizio settimana decisamente meno noioso e pesante rispetto a quanto gli utenti della rete si potessero mai immaginare.