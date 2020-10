Nasa, l’annuncio: sulla Luna c’è acqua facile da raggiungere

Nasa, arriva l’annuncio che può cambiare tutto: sulla Luna ci sono diverse fonti di acqua che è anche facile da raggiungere

La Luna rimane un obiettivo ancora difficilmente raggiungibile ma da oggi c’è un motivo in più per sperare. La Nasa infatti ha annunciato ufficialmente di avere le prove fotografiche che sul pianeta ci sono diverse fonti di acqua e sono anche abbastanza facilmemte raggiungibili.

La scoperta è stata fatta grazie alle riprese del telescopio SOFIA (sigla che sta per Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy). Per la prima volta ha ripreso la presenza di acqua nel Clavius ​​Crater, uno dei crateri più grandi visibili anche dalla Terra, nell’emisfero meridionale della Luna.

La scoperta per ora è parziale, anche se rivoluzionaria. Gli scienziati infatti non sono in grado di stabilire se sia acqua potabile o comunque in qualche modo utilizzabile. Ma è la copnferma di altri studi che già avevano ipotizzato la possibile presenza di acqua sulla superficie lunare.

C’è poi un altro studio, pubblicato sulla rivista ‘Nature’ e condotto dall’Università del Colorado, sempre su questo tema. Potrebbero esserci più di oltre 40.000 chilometri quadrati di superficie lunare ricchi di acqua sotto forma di ghiaccio, intrappolata in piccole cavità nascoste. Nessuno però è ancora riuscito a spiegare l’orgine di qeueste fonti di H2O.

🌙 LIVE: Join us as we unveil the newest discovery about the sunlit surface of our Moon from the world’s largest flying observatory, @SOFIATelescope! What we learn on & around the Moon will help us take the next giant leap – sending astronauts to Mars: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/whs3NEIQ2g — NASA (@NASA) October 26, 2020

Nasa, l’annuncio dell’acqua sulla Luna: così ha reagito il popolo del web

Nasa, l’annuncio della presenza di acqua sulla Luna ha scatenato come compremnsibile una valanga di commensit sui social. Twitter in particolare è stato riempiti di frasi, tra l’ironico e l’antusiasta.

La scoperta della presenza di acqua sulla superficie illuminata della #Luna da parte della #Nasa è di grande rilevanza per la missione #Artemis. La possibilità di estrarla e utilizzarla sarebbe un volano prezioso per il programma di esplorazione: l’Italia è fiera di farne parte. https://t.co/pIN9IchiW2 — Riccardo Fraccaro (@riccardo_fra) October 26, 2020

Che pezzo di infami! Ho degli oceani pieni di vita che manco avete scoperto tutto su di loro, ma “ehi ci sono delle pozzanghere ghiacciate sulla Luna… Wow!” L’acqua del vicino e sempre più pulita, per ora.#NASA pic.twitter.com/5DLVq1V2XO — Terra (@Terra_Pianeta) October 26, 2020

Soon, NASA will reveal their news about the moon 🌙 We’re all excited. Follow along live with us ⬇️#NASA https://t.co/2IGsEPXIF2 — The Independent (@Independent) October 26, 2020