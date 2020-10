Gerry Scotti positivo al Coronavirus, il messaggio del conduttore

Gerry Scotti è positivo al Coronavirus, il messaggio del conduttore per confermare la notizia e per dire che è sotto controllo

Un breve post con due frasi, per confermare che comunque sta bene anche se il Cornavirus ha colpito pure lui. Così oggi Gerry Scotti ha fatto sapere su Instagram, di essere uno dei tanti Vip e delle migliaia di italiani risultati positivi al Coronavirus.

La notizia in realtà era già uscita in mattinata, diffusa da Dagospia. Il popolare sito di informazione aveva parlato di un famosissimo conduttore Mediaset, senza fare nomi. Poi è passata qualche ora prima dell’annuncio direttamente da Scotti che sta bene, è seguito e soprattutto non ha nessun bisogno di andare in ospedale.

Zio Gerry si aggiunge alla lunga lista dei vip contagiati, come Valentino Rossi e Federica Pellegrini, Nina Zilli e Mara Maionchi, o ancora Antonio Ricci. Resta da capire cosa farà opra Mediaset anche se molte delle puntate di ‘Chi vuol essere milionario?’, ‘Caduta Libera’ e ‘Tu si que vales’ sono registrate.

Gerry Scotti positivo, migliaia di messaggi da parte dei suoi fans

Appena si è sparsa la voce della positività al Coronavirus di Gerry Scotti, uno dei tanti Vip colpiti dal contagio, sono arrivati centinaia di mesaggi anche su Twitter.

GERRY NON FACCIAMO SCHERZI EH | Gerry Scotti positivo al Coronavirus, l’annuncio del conduttore su Instagram https://t.co/hyZcyKWJE8 — Trash Italiano (@trash_italiano) October 26, 2020

Gerry Scotti che sconfigge (e lo farà) il Covid.

Forza zio Gerry… pic.twitter.com/SVhYPfvycA — Alessio 🐍⚪⚫ (@_Alessio_88) October 26, 2020