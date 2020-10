Nuovo Dpcm, Renzi sotto attacco: “E’ diventato peggio di Salvini”

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, nonostante faccia parte della maggioranza di Governo, attacca duramente il nuovo Dpcm di Conte: è bufera, pioggia di critiche per il senatore toscano



Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, sostiene la maggioranza di Governo. Eppure, il senatore toscano ha criticato aspramente il nuovo Dpcm del presidente del Consiglio per contrastare l’epidemia da Coronavirus. Con un post su Facebook, l’ex premier ha preso notevolmente le distanze dai provvedimenti: “Chiudendo i ristoranti e i luoghi della cultura non ci saranno meno contagiati, ma solo più disoccupati – ha scritto Renzi – contro il covid servono tamponi, tracciamento, terapie intensive, trasporti pubblici“. Una critica molto dura, che ha lasciato interdetti i cittadini e molti opinionisti politici.

Renzi contro Conte: il nuovo Dpcm nel mirino del senatore

Chiudendo i ristoranti e i luoghi della cultura non ci saranno meno contagiati, ma solo più disoccupati. Contro il covid servono tamponi, tracciamento, terapie intensive, trasporti pubblici. La mia risposta alle critiche di ieri sul #Decretohttps://t.co/mRsbAXGBZA — Matteo Renzi (@matteorenzi) October 27, 2020

Difficile capire come Renzi possa sostenere l’attività del Governo con una posizione così critica, e allo stesso tempo arrivano appunti pesanti anche da parte di altri esponenti di maggioranza. Ad esempio, il leader del Partito Democratico, Luca Zingaretti, ha bacchettato il senatore: “Renzi non può stare dentro la maggioranza e fare opposizione”. Critiche molto dure verso il toscano anche sui social, dove elettori di sinistra lo paragonano a Salvini: “Dice le stesse cose, perché sostiene un Governo nel quale non crede?”. Il nuovo Dpcm è oggetto di feroci critiche e proteste, soprattutto da parte dei commercianti e dei ristoratori. Anche su questo la maggioranza si è spaccata, con posizioni diverse sul decreto anche all’interno dei membri del governo stesso.

Sempre più difficile distinguere dove finisce il Renzi ed inizia Salvini. https://t.co/JqP7hZhwoF — claudio Borzi (@borzi_borzi) October 27, 2020

Capisci che sono tempi strani quando ti trovi d’accordo con Renzi 🤷‍♂️ https://t.co/M2csB1V1OW — Alvise Andolina (@AlviseAndolina) October 27, 2020

Immagino che saccheggiare negozi e distruggere vetrine vi collocherà automaticamente dalla parte della ragione. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 26, 2020