Covid, mortalità fra under 70 ad appena il 0,05%: scoppia la polemica

I dati di mortalità da Covid realizzati dagli ultimi studi della Stanford University tendono ad essere molto inferiori rispetto alle stime attuali

La mortalità da Covid 19 negli under 70 è molto bassa, con appena lo 0.05%. Vengono riviste le stime fatte in precedenza, che tendono a essere decisamente inferiori rispetto agli scorsi mesi. Appurato che la mortalità da Coronavirus può variare a seconda dei paesi, in tutti i casi anaizzati negli under 70 il livello di mortalità è molto basso: dallo 0% allo 0.31%, con una media dello 0.05%. La stima arriva da uno studio della Stanford University, ad opera dello scienziato John Ioannidis. La nuova stima con relativa revisione è stata citata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: in pratica, sotto i 70 anni il Covid uccide una persona su 2.000 sane.

Covid, tasso di mortalità tra gli under 70 quasi a zero

La stima è crollata rispetto al passato, visto che è cinque volte inferiore rispetto a quella della IFR, che parlava di una mortalità dello 0.25%. Il mondo della scienza, però, si sta spaccando: secondo il “Daily Mail” queste stime così diverse tra loro hanno portato confusione, con una sopravvalutazione della pericolosità del virus e una sottovalutazione adesso: questo genera smarrimento. Da capire quanto sia alto il tasso di mortalità tra gli over 70, ma non si dovrebbe andare oltre lo 0.25%. Al momento, i dati della OMS parlano di tasso di mortalità complessivo dello 0.6%, quindi ancora alto. Ma gli scienziati stanno insistendo nel dire che il vero pericolo è rappresentato dagli over 70, come del resto succede anche per la normale influenza e per molte alte patologie.

