Dura critica dell’immunologa Antonella Viola contro il Dpcm del governo per le misure anti Covid. Il provvedimento è stato annunciato ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed è entrato in vigore oggi

L’immunologa Antonella Viola, spesso in tv per commentare l’emergenza Coronavirus, ha duramente bocciato l‘ultimo Dpcm del Governo Conte, annunciato ieri dal presidente del Consiglio. “Un provvedimento irrazionale, cieco e assurdo”, ha tuonato la dottoressa. Con un post su Facebook, la professoressa ordinaria di patologia generale presso il dipartimento di scienze biomediche dell’università di Padova e direttrice scientifica dell’istituto di ricerca pediatrica ha criticato le decisioni del governo per frenare l’impennata dei contagi in Italia. Ieri superato i 20mila casi in un giorno. La Viola ha scritto un post col titolo “Not in my name”, prendendo le distanze dal provvedimento. Critiche contro la chiusura di bar, ristoranti e palestre dopo le 18. “Non so se queste misure avranno un impatto sulla diffusione dei contagi e, onestamente, io non lo credo, perché le persone si incontreranno ugualmente ma in posti non controllati”, ha scritto sul social, parlando di “impatto disastroso sulla salute”.

Not in my name. La decisione di imporre la chiusura di bar e ristoranti (perché salvo pochi casi questo significa… Pubblicato da AntonellaViola su Domenica 25 ottobre 2020

