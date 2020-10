Azzolina: “Migliorare i trasporti e lavorare sulle Asl”. Le reazioni del web

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio

Lucia Azzolina è stata ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’. Ha rilasciato alcune dichiarazioni che faranno discutere.

Nel corso della storica trasmissione condotta dal presentatore ligure, la Azzolina ha parlato anche di sanità e trasporti.

Lucia Azzolina ha dichiarato che il Governo ha investito 660 milioni per aprire 12mila cantieri in più. Tutto ciò ha portato alla creazione di 40mila aule in più.

Sono le misure anti-covid stabilite dal Ministero dell’Istruzione quest’estate in vista dell’inizio della stagione scolastica.

“Bisogna aggiungere investimenti nei trasporti e nelle Asl per fare un passo in avanti per i nostri studenti”.

"È proprio grazie ad azioni come questa che il nostro dannato mondo viene riparato. "@robertosaviano su Don Roberto a #CTCF pic.twitter.com/S3AzhFn6iE — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 25, 2020

Queste le parole della ministra su come spendere parte dei fondi europei che arriveranno nei prossimi mesi.

La Azzolina ha chiesto a De Luca di riaprire almeno le scuole materne.

Tutto ciò consentirebbe alle mamme di andare a lavorare serene e abbasserebbe il livello di dispersione scolastica, già molto alto in Campania.

La ministra ha poi aggiunto: “Bisogna prendere provvedimenti locali perché le situazioni sono territorialmente diverse”.

La Azzolina ha confermato che avrebbe voluto fare il concorso già in estate. Un accordo di maggioranza ha però rimandato tutto.

"I nostri studenti hanno il diritto di frequentare il più possibile in presenza al scuola. Perchè qui parliamo del futuro delle nostri generazioni. "@AzzolinaLucia a #CTCF pic.twitter.com/fcylqIK8SG — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 25, 2020

La ministra dell’Istruzione ospite a ‘Che tempo che fa’. Le reazioni del web

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta a ‘Che tempo che fa’, ospite di Fabio Fazio.

Come spesso accade, le sua dichiarazioni hanno fatto discutere. Ecco le dichiarazioni degli utenti Twitter:

Il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità dice che la trasmissione del virus dentro le scuole è ancora limitata. Continua qui: https://t.co/39268RPq63 pic.twitter.com/VpalrtqAIA — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) October 24, 2020

Sui concorsi, sui banchi e sulla #dad è stata imbarazzante. Prima dell'Azzolina, ho visto Ministri dell'Istruzione peggiori: penso a Letizia Moratti, Mariastella Gelmini, Stefania Giannini e Marco Bussetti.

Solo Lorenzo Fioramonti è stato per me un Ministro con la M maiuscola. — Vincenzo Mele (@VincentMele92) October 25, 2020

La #Azzolina NON risponde alle domande di @fabfazio. Da docente ringrazio il sig. Fazio perché noi sono mesi che facciamo le stesse domande alla ministra..i banchi a rotelle sono inutili e ridicoli. #CTCF — Valentina (@valedc20) October 25, 2020

Adoro la classe di Fabio Fazio con cui sta letteralmente asfaltando la Azzolina che parla senza rispondere alle domande. #chetempochefa — Emanuele Ambrosio (@Emanuele4Music) October 25, 2020

Quando definite la Azzolina la peggiore ministra dell’istruzione, ricordatevi che in passato con la riforma Gelmini storia e geografia sono state unificate, ridotte e in alcuni casi parzialmente tolte. #CTCF — Anastasia (@itsBeaverhausen) October 25, 2020

I concorsi in piena pandemia sono una priorità? — Francesca (@FrancesMorr) October 25, 2020

I nostri studenti (a cominciare dai bambini) hanno prima di tutto il diritto di non ammalarsi e di non far ammalare familiari e insegnanti. Ma nonostante i contagi si diffondano sempre più nelle scuole, il ministro si ostina a tenerle aperte. — silvia brain (@brainsilvia) October 25, 2020

Sante parole. A fronte della situazione corrente, la DAD è indispensabile almeno fino a Natale. I numeri sono chiarissimi, la #Azzolina rischia di passare alla storia per aver creato una generazione di adolescenti orfani e/o in difficoltà.

Per cosa poi? Per ignavia e basta. — aishite (@aishyte) October 25, 2020

(1/4) Le perle della Azzolina ora su #CheTempoCheFa: 👉🏼 se i bambini non vanno a scuola allora scendono per strada e vanno al centro commerciale. Come se la scuola fosse una ludoteca (la didattica a distanza ovviamente non viene menzionata).#CTCF — Giovanni Luigi Gioia (@GL_Gioia) October 25, 2020

Quindi secondo lei azzolina una scuola con 13 classi CONTAGIATE e 7 prof CONTAGIATI è una scuola CONTROLLATA? @AzzolinaLucia #CTCF #CTCF @AzzolinaLucia — 𝐶ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎🖤 (@chiara_guerraa) October 25, 2020

Fazio: Ma perché non misurare la temperatura a scuola? Azzolina: Perché abbiamo scuole con tremila studenti, fanno 3km di fila. Tratto da una storia vera. pic.twitter.com/fCTleQ2bvJ — Alekos Prete (@AlekosPrete) October 25, 2020