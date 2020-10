Passo falso per la Juventus di Andrea Pirlo. Il web si scatena – VIDEO

By

La Juventus pareggia 1-1 in casa con il Verona. Ancora un risultato negativo per la squadra di Pirlo. Tante le critiche da parte dei tifosi

La Juventus pareggia in casa con il Verona, ennesima partita poco brillante della banda di Andrea Pirlo.

Il neo tecnico bianconero ha vinto una sola partita in campionato, se si esclude la vittoria a tavolino contro il Napoli.

La partenza altalenante della Juventus non sta piacendo ai tifosi, che da ieri sera hanno iniziato a punzecchiare il tecnico.

Le critiche arrivano soprattutto dal web, dove non mancano le solite offese, delle quali faremmo volentieri a meno in questo periodo.

Ma il web a volte sa anche essere geniale e spietato contemporaneamente. Basta usare l’ironia e non la rabbia.

Per il momento la panchina di Andrea Pirlo è salda. L’ex campione del mondo gode ancora di buona stampa.

Ti potrebbe interessare anche – Meteo 27 ottobre, il maltempo si sposta verso il sud Italia

Dopo 5^ giornate la Juve di Pirlo ha 9 punti,-3 dal Milan che domani sera potrebbero diventare -6, e sarebbe a -9 senza i 3pt a tavolino col Napoli. L’anno scorso, dopo 5^ giornate,la Juve aveva 13pt, -2 dall’Inter. Ma MSarri era contestato da stampa e tifosi🤷‍♂️’Notte pic.twitter.com/5JiVjygMda — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 25, 2020

La Juventus pareggia in casa, i tifosi si scatenano sul web

La Juventus di Andrea Pirlo ha portato a casa soltanto un punto nella sfida casalinga contro l’Hellas Verona.

Troppo poco per una squadra che punta a vincere tutto. La Juventus esce dal campo con un solo punto per la terza volta su quattro partite disputate.

I tifosi si sono scatenati sul web, ecco le reazioni degli iscritti a Twitter:

Domani Pirlo incontrando Federico Bernardeschi pic.twitter.com/FvT48az0gX — Brie (@StanisLaRochele) October 25, 2020

L'unica partita convincente della Juve di Pirlo finora è stata quella col Napoli. — Rob (@7Robymar) October 25, 2020

"INTER, PASSO FALSO IN CHAMPIONS: SOLO PAREGGIO" "JUVE: TERZO PAREGGIO DI PIRLO, UN'ALTRA PARTITA MERAVIGLIOSA DEL PREDESTINATO" — Valerio D'Aroma (@Valeriodaroma) October 25, 2020

Se la Juve non esonera Pirlo non arriva tra le prime quattro. Save the tweet. — Supersonico (@supersonico1986) October 25, 2020

Pirlo è un Maestro, quello che lo fotte è la didattica a distanza. #JuveVerona — Il Serpe loco™ (@sempreciro) October 25, 2020

La mentalita' e i pregiudizi esattamente come quelli di Bergomi su Eriksen, han portato via Seedorf ma soprattutto Pirlo lontano dall'Inter facendo la storia del calcio altrove. — Dyd (@dydsix) October 25, 2020

#JuveVerona

Pirlo si domanda se era il caso di fare l'allenatore pic.twitter.com/HXIG5w7pby — Mariano (@MarianoRusma) October 25, 2020

I giornalisti che cercano di spiegare il calcio di Pirlo (che non ha capito manco lui) mi spezzano — Maicuntent(dissociato dai maicuntent attuali) (@Maicuntent1986) October 25, 2020

Ué comunque se si dovesse recuperare Juve Napoli io la voglio giocare con il MAESTRO PIRLO allenatore, n'esist! — CapitanCarla (@CapitanCarla) October 25, 2020

Sicuramente non fortunati, ma la fortuna bisogna cercarsela e noi non abbiamo fatto molto stasera. Pirlo ha bisogno di tempo, si sapeva e credo che giustamente lo avrà. Spiace dirlo, ma Bernardeschi non è più presentabile nella Juve.#JuventusVerona — Marco (@Marco562017) October 25, 2020

Io non capirò niente di pallone, e questo è sicuro, ma la Juve di #Pirlo a me piace. In questo momento ci dice anche iella #JuveVerona — Massimo Angelucci (@MMMax1980) October 25, 2020