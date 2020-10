Proteste in tutta Italia per il nuovo Dpcm del governo Conte per le misure anti Covid. Sui social impazza l’hashtag #governodincapaci, ma in arrivo ci sono altre manifestazioni spontanee di commercianti e ristoratori, per dire no alle chiusure dopo le 18

Come era prevedibile, il nuovo Dpcm del governo Conte ha scatenato molto malcontento. Tantissime le proteste, sia con cortei nelle grandi città (ieri a Roma e a Napoli) ma anche con una massiccia campagna social con l’hashtag #governodincapaci. Migliaia di tweet che hanno invaso il social network del malcontento dei cittadini contro i provvedimenti del Governo.

Gli italiani si ribellano al nuovo Dpcm del Governo

In particolare la chiusura di ristoranti e bar dopo le 18 e le restrizioni su palestre, piscine, cinema e teatri, che chiuderanno completamente. In particolare, la protesta verte sulla scelta di non intervenire sui trasporti pubblici: tante foto e video di metropolitane e bus affollate come niente fosse, anche perché le scuole sono rimaste aperte, salvo limitazioni per quelle superiori, con la didattica al 75%.

Coloro che da mesi sbraitano contro #governodincapaci e #GovernodellaVergogna chi vorrebbero esattamente a gestire la crisi? E quali soluzioni propongono a parte fare finta che non ci sia una pandemia? pic.twitter.com/XhsoBACccZ — antonio di nunzio (@AntonioDNA67) October 26, 2020

Mentre bar e ristoranti investivano per adeguarsi alle norme di sicurezza, precisamente cosa faceva il ministro del trasporti? #Governodincapaci pic.twitter.com/C3BC6nonWg — Andrea Ostellari (@AndreaOstellari) October 26, 2020

Appena arrivato il messaggio della maestra di danza delle mie figlie: la palestra che si era attrezzata pure con termoscanner per misurazione febbre con riconoscimento facciale chiude. E lei resta nuovamente a piedi come migliaia di altri liberi professionisti. #Governodincapaci — ElenaElle (@ElenaElle10) October 26, 2020

Ma basta, devi risolvere i problemi, merdaccia, non tirare fuori la retorica della kasta (alla quale tu appartieni di diritto) ogni volta che combinate un casino.#26ottobre #Governodincapaci #DiMaio https://t.co/GWaVA3Ysn3 — Verdoux (@Verdoux11) October 26, 2020