Serie A, Piccinini contro il VAR: ovazione sui social. I commenti

Dura critica al VAR da parte del noto giornalista Sandro Piccinini, che in un tweet ha espresso forti perplessità sul protocollo: “Se quello attuale impedisce la correzione di errori evidenti come i rigori negati ad Inter e Napoli deve essere rivisto”

Ospite fisso del “Club” di Sky, il noto giornalista e telecronista Sandro Piccinini riscuote consensi ogni settimana. Stavolta l’ex cronista Mediaset lancia attraverso Twitter una dura critica al VAR, riferendosi ai rigori negati al Napoli e all’Inter, rispettivamente in merito alle gare contro Benevento e Genoa.

Piccinini contro il VAR, i social si scatenano

“Il Var è nato per sanare le ingiustizie, ma se il protocollo attuale impedisce la correzione di errori evidenti come i rigori negati ad Inter e Napoli allora si riveda il protocollo. Oppure Rizzoli convinca gli arbitri a sfruttare di più e meglio l’OnFieldReview”, ha scritto il giornalista, raccogliendo moltissimi consensi. Migliaia di like e “retweet”, e molti commenti a favore, anche da parte di colleghi giornalisti e opinionisti. Il VAR ancora non convince: spesso episodi eclatanti passano inosservati, lasciando molte perplessità tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il Var è nato per sanare le ingiustizie, ma se il protocollo attuale impedisce la correzione di errori evidenti come i rigori negati ad Inter e Napoli allora si riveda il protocollo. Oppure Rizzoli convinca gli arbitri a sfruttare di più e meglio l’OnFieldReview #NONVAR! — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) October 26, 2020

#Piccinini. Finalmente un giornalista che esprime opinioni non.allineate al potere 💪👏👏👏 https://t.co/nxPFJdViSD — Delia Pagliuca (@DeliaPagliuca) October 26, 2020

Piccinini dopo ieri sera mi stà iniziando a piacere — Daniele Rizzardi (@danielerizzard2) October 26, 2020

Quando #Piccinini senza troppi giri di parole avanza il dubbio che forse il centrocampo della #Juventus sia scarso, paresi facciale in studio per #Caressa e i suoi ospiti. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 25, 2020