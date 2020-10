Lautaro Martinez furioso, litiga e prende a pugni la panchina dell’Inter

Inter, sfuriata di Lautaro Martinez dopo la sostituzione durante la partita contro il Genoa. L’attaccante argentino ha prima litigato con alcuni compagni (Eriksen, Bastoni e Lukaku) e poi ha preso a pugni la panchina

Una vera e propria sfuriata quella di Lautaro Martinez. La partita dell’Inter contro il Genoa è andata bene, visto che è arrivata la vittoria per 2-0, ma pesa la reazione dell’attaccante argentino dopo la sostituzione. Mentre è giunto il riscatto dopo il pareggio deludente in Champions League (che è seguito quello in campionato) e con la soddisfazione di Conte che ha visto la sua squadra non subire gol (prima volta in stagione) il nervosismo ha macchiato la serata. Lukaku è letale e decisivo, ieri ancora in gol, mentre la prova di Lautaro è stata negativa. Impreciso, nervoso: una frustrazione esplosa dopo il cambio al 70′, quando il calciatore è uscito lanciando imprecisati improperi e prendendo a pugni la panchina.

Ti potrebbe interessare anche – Inter-Gladbach, il caso Thuram e le reazioni dei tifosi al pareggio

Lautaro furioso, Conte lo perdona: “Basta chiarirsi”

Secondo La Gazzetta dello Sport, la furia di Lautaro è dettata dai continui battibecchi con alcuni compagni di squadra. L’attaccante ha sgridato il difensore Bastoni per un lancio fuori misura. Poi altre discussioni con Eriksen, e perfino con il suo amico Lukaku. Possibile che l’intesa tra i due si sia rovinata? Intanto, l’allenatore Antonio Conte ha assolto il giocatore: “Ha giocato per la squadra – ha detto il tecnico nerazzurro – e ricordiamo il palo preso in Champions. So che si è arrabbiato dopo il cambio, non ce l’aveva con me. Era irritato per la sua prestazione, forse con un compagno. Non ci vedo nulla di irreparabile. Basta chiarirsi”.

Leggi anche – Nuovo Dpcm, Conte ha firmato: le restrizioni in vigore da domani