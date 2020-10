Inter-Gladbach, il caso Thuram e le reazioni dei tifosi al pareggio

Curioso episodio prima di Inter-Gladbach di Champions League. Uno stewart non ha riconosciuto Thuram, calciatore della squadra tedesca

Essere un calciatore, anche di ottimo livello tale da partecipare alla Champions League, non garantisce il fatto di essere riconosciuto ovunque.

E’ avvenuto ieri a Milano un caso davvero particolare che ha visto protagonista Marcus Thuram, attaccante del Borussia Mönchengladbach e figlio di Lilian, ex difensore di Francia, Parma e Juventus.

Il giocatore insieme ai suoi compagni stava per entrare a San Siro per il riconoscimento del campo, ma uno steward non l’ha riconosciuto e lo ha fermato, chiedendogli i documenti.

Il francese, per tutta risposta, si è abbassato la mascherina e ha mostrato allo steward una sua foto cercata sul momento su Google con il suo smartphone. L’episodio è stato singolare e ha scatenato l’ironia di compagni e addetti ai lavori.

Thuram presenta allo steward la sua foto Google per entrare a San Sirohttps://t.co/uYK3HkCeaI — skysport (@SkySport) October 21, 2020

Inter-Gladbach, brutto pareggio e il web ironizza

Parlando di calcio giocato, invece, non è stata una grande prestazione quella dell’Inter di Conte.

I nerazzurri sono stata l’unica squadra italiana a non vincere nella prima giornata di Champions, e hanno faticato molto contro un avversario tenace ma abbordabile.

Soltanto il solito Lukaku ha evitato la sconfitta contro il Gladbach, pareggiando su azione da calcio d’angolo a pochi minuti dalla fine.

I tifosi, vista anche la sconfitta nel derby di domenica, sono sul piede di guerra e sui social hanno fatto sentire la loro voce. Anche alcuni addetti ai lavori hanno criticato la difesa di Conte, ma a farla da padrone come sempre è l’ironia.

L’Inter sinora ha subito 10 gol in 5 partite, 2 a partita. L’anno scorso, in serieA, ne aveva incassati 36 in 38 partite, media 0.94 a partita. Forse il problema è che Conte ha potuto schierare la difesa titolare solo con la Lazio. O forse che la difesa a 3 in Europa non rende pic.twitter.com/pthvOGXGvP — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 21, 2020

Paradosso #Vidal. L’uomo che deve dare mentalità stavolta sbaglia. Enorme #Lukaku, 282 in carriera, 28 nel 2020. In ripresa #Eriksen ma ancora troppo timido. Ok #Darmian. La rosa profonda adesso è minata dal virus e il problema fisico di #Sanchez diventa una bella grana. #Inter — Pierluigi Pardo (@PIERPARDO) October 21, 2020