Stefano Cucchi, le parole della sorella a 11 anni dalla morte

A 11 anni dalla morte di Stefano Cucchi la vicenda giudiziaria non è ancora terminata. La sorella Ilaria lo ricorda sui social

Sono passati già undici anni da quella tragica notte a Roma in cui ha perso la vita Stefano Cucchi.

La vicenda è nota a tutti, con il ragazzo che è stato trovato morto in carcere con il volto ed il colpo ricoperto da evidenti segni di pestaggio, ma con le forze dell’ordine ed i medici pronti a giurare che fosse deceduto per cause naturali.

Dopo 10 anni, più precisamente lo scorso novembre, ci sono state le prime condanne per i Carabinieri responsabili e anche 4 prescrizioni per i medici dell’Ospedale Sandro Pertini coinvolti nella vicenda.

Ma è ancora aperta l’indagine per gli alti ufficiali dell’Arma responsabili secondo l’accusa di aver coperto il malfatto.

Lo ha voluto ricordare oggi, a 11 anni dalla morte di Stefano, la sorella Ilaria in un post su Facebook dove ha scritto: “Mentre i Generali sfilano in udienza nel tentativo di giustificare, oltre ogni evidenza, il loro operato io non posso non pensare che 11 anni fa queste erano le ultime ore di vita di mio fratello”.

11 anni dalla morte di Stefano Cucchi, le reazioni del web

La vicenda non ha mai lasciato indifferente il popolo del web, che stamattina in occasione dell’anniversario della morte di Stefano ha voluto stringersi idealmente in un abbraccio al ragazzo.

Nessuno dimentica il giovane Cucchi ed il modo in cui è stato costretto a lasciare il mondo terreno.

Il 22 ottobre del 2009 moriva #StefanoCucchi. Non di epilessia, non di anoressia, non di droga.

Il 22 ottobre del 2009 Stefano Cucchi moriva di botte. — Tania (@creTania_) October 22, 2020

Sono già 11 anni senza #StefanoCucchi. Ricordo ancora le parole dell’intervista di quel giorno con Rita #Cucchi che tremava nel ricordare suo figlio. Una grande donna che non ha mai smesso di combattere, insieme ad Ilaria, per Stefano. pic.twitter.com/w3pW6mzos4 — Myrta Merlino (@myrtamerlino) October 22, 2020