In arrivo il nuovo album di Paul McCartney scritto durante il lockdown

L’11 dicembre uscirà il nuovo album di Paul McCartney, scritto durante il lockdown. E’ il terzo di una trilogia di classici

Paul McCartney pubblicherà un nuovo album prima della fine dell’anno. Uscirà l’11 dicembre e si chiamerà ‘McCartney III’.

L’album è il terzo di una trilogia alla quale appartengono anche ‘McCartney’ e ‘McCartney II’.

Arriva a 50 anni dal primo anno da solita, anche se non era previsto che l’ex ‘beatle’ pubblicasse un album quest’anno.

Lo stesso McCartney ha ammesso di aver sfruttato il lockdown per completare alcuni lavori lasciati in sospeso.

“Ero nella mia fattoria con la mia famiglia e mi chiudevo per ore nello studio di registrazione.

C’erano dei lavori in sospeso che ho provato a completare, ma suonavo per me stesso, non pensavo che tutto ciò sarebbe diventato un album“.

L’album è stato registrato live con chitarra e voce o pianoforte e successivamente è stato arricchito con basso e batteria.

In linea con i primi due album della trilogia, anche stavolta le fotografie sono state scattate da un familiare.

Nei primi due anni era stata la moglie Linda a scattare le foto, questa volta ci ha pensato la figlia Sonny.

La copertina è stata creata dal celebre artista americano Ed Ruscha.

A dicembre arriva il nuovo album di Paul McCartney, le reazioni del web

La notizia della pubblicazione di un nuovo album da parte di Paul McCartney ha acceso il cuore degli appassionati di musica. Ecco alcune reazioni raccolte dal web:

Thanks for the surprise in the post this morning! 😁❤️ pic.twitter.com/dddoQrE296 — Paul 🇬🇧🇵🇦 (@fitzy_1878) October 21, 2020

Freaking out here. ❤️ — Gary Kemp (@garyjkemp) October 21, 2020

Ma io posso mai piangere per Paul McCartney che ascolta i BTS cantare Hey Jude? È una fusione delle mie top 2 band al mondo, il mio cuore non regge… pic.twitter.com/64ccJ1iFuF — 〚 𝑴𝒐𝒐𝒏𝒊𝒆 〛모니 (@rmoonychild) October 19, 2020

wow chissà come si sentono Seb Vettel, Paul McCartney, Oscar Wilde e Tom Felton ad essere gli unici 4 uomini a questo mondo ad essere amati da me — gio (@itsbeetlesful) October 21, 2020

io a 20 anni: senza energie, mi stanco subito paul mccartney a 78 anni: nuovo album dove ha fatto tutto, cantato, suonato, scritto, prodotto 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ https://t.co/Q4Xeulxwd9 — cla. (@herecomesthecla) October 21, 2020