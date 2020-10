Unioni civili, Papa Francesco dice sì: serve una legge universale

Unioni civili, le parole di Papa Francesco irrompono nel dibattito e aprono alle coppie omosessuali che devono avere gli stessi diritti

Papa Francesco se lo poteva anche aspettare, perché in mezzo alle molte frasi pronunciate nel docufilm ‘Francesco’, diretto dal regista russo Evgeny Afineevsky, una ha colpito nel segno. “Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia“, dice ad un certo punto della pelòlicola presentata oggi in antèprima alla Festa del Cinema di Roma.

Sono diversi i temi caldi dei quali ha parlato il Pontefice, ma quete parole aprono un capitolo nuovo per le coppie omosessuali. Tutti sono figli di Dio, indipendentemente dalle loro scelte dice il Papa, e quindi nessuno deve sentirsi escluso. Per questo però serve una vera legge sulle unioni civili affinchè siano coperti legalment.

In Italia c’è già da quattro anni, in diversi altri Paesi no e lui si è impegnato e si impegnerà in futuro per arrivarci. Non si tratta di una vera apertura al matrimonio, ma dimostra la volontà di veder riconosciuti diritti umani universali. Nel film c’è anche a telefonata di Papa Francesco a una coppia di omosessuali con tre figli piccoli. Gli avevano manifestato il disagio quando portavano i loro bambini in parrocchia, lui ha avuto parole di conforto.

Papa Francesco appoggia le unioni civili, le reazioni del web alle sue parole

Le frasi di Papa Francesco sulle unioni civili e sul concetto di uguaglianza hanno fatto in poci tempo il giro del web. Ecco alcune delle reaizoni che abbiamo trovato su Twitter:

Le parole di #PapaFrancesco sulle #unionicivili aprono le porte della Chiesa, sono un ponte di dialogo, sono un gesto di coraggio, di comprensione, di inclusione e di amore. Esistono ancora Uomini capaci di fare rivoluzioni umane. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) October 21, 2020

Da non credente, dico che @Pontifex_it è davvero un grande.#unionicivili — Salvo Barbaro (@SalvoBarbaro) October 21, 2020

Il Papa apre alle #unionicivili

Il finale di questo 2020 si prospetta magnifico. — Dr.hellno (@DHellno) October 21, 2020

Le parole di #PapaFrancesco su le #unionicivili sono una rivoluzione che sbriciola dogmi millenari. La Repubblica Italiana ora non ha più scuse, i tempi sono maturi per agire!🏳️‍🌈 — Lorenzo (@Lorenzo_L14) October 21, 2020