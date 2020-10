Roma, i tassisti in protesta sotto l’assessorato

Roma, in esclusiva ai microfoni di Instanews, il Presidente della Associazione Tutela Legale Taxi ci spiega i motivi della manifestazione di categoria.

Questa mattina sotto gli uffici di Roma Capitale, dipartimento mobilità e trasporti in via Capitan Bavastro, i tassisti romani hanno protestato chiedendo un incontro con l’Assessore del Comune di Roma con delega ai trasporti, per perorare la causa della categoria così tanto colpita dalla crisi derivati dalla Pandemia.

Per capire il senso della protesta abbiamo sentito, in esclusiva ai microfoni di Instanews.it,Il tassista, insignito ieri della carica di Cavaliere della Repubblica Italiana per alti valori morali, il signor Alessandro Bellantoni ed il Presidente dell’Associazione Tutela Legale Taxi, il signor Alessandro Genovese per spiegarci i motivi della protesta.