Coprifuoco anche nel Lazio, l’autocertificazione da scaricare

Anche il Lazio sta per annunciare il coprifuoco. Ecco il PDF da scaricare per uscire dopo le 24 e quando partirà il blocco

Dopo Campania e Lombardia, anche la Regione Lazio ha deciso di adottare il coprifuoco notturno per provare a ridurre i contagi.

Tornerà dunque di moda l’autocertificazione (clicca qui per scaricare) che ha accompagnato milioni di italiani nel corso del lockdown.

Nicola Zingaretti, presidente della Regione, è alle prese con la bozza del provvedimento.

L’obbligo dell’autocertificazione dovrebbe consentire gli spostamenti necessari (lavoro, salute ed emergenze varie) dalle 24 alle 5.

Il Lazio opterà anche per la didattica a distanza per il 50% degli studenti liceali, tranne quelli del primo anno.

Arriva il #coprifuoco nel #Lazio da venerdì: divieto di circolazione da mezzanotte alle 5, stop al 75% delle lezioni all’università e didattica a distanza alle superiori al 50%. Dovrebbe essere firmata questa sera dal governatore Zingaretti. Torna l’autocertificazione. — Ultime Notizie (@ultimenotizie) October 21, 2020

Il 75% degli studenti universitari potrà seguire le lezioni da casa, escluse le matricole e coloro che frequentano nei laboratori.

Il blocco entrerà in vigore da venerdì sera, la didattica a distanza da lunedì 26 ottobre. La durata non dovrebbe superare, al momento, i trenta giorni.

#Ultimora Lazio verso il coprifuoco dalle 24 alle 5 — Il Fatto Live (@FQLive) October 21, 2020

Coprifuoco nel Lazio, torna l’autocertificazione. Le reazioni di Twitter

Coprifuoco, lockdown e autocertificazione, tre parole che hanno fatto scoppiare il web nelle ultime ore. Ecco le reazioni a seguito della decisione della Regione Lazio di ‘copiare’ Lombardia e Campania:

#Coprifuoco anche nel Lazio (dove non c'è alcuna emergenza). Come distruggere posti di lavoro e aziende solo per il gusto di farlo.

Qualcuno si ribellerà? — Fuori da questa UE 🇮🇹 (@FuoridaquestaUe) October 21, 2020

Ufficialmente istituito il coprifuoco dalle 24 alle 5 anche nel Lazio, non so come prendere questa notizia — Giorgia (@adorvstark) October 21, 2020

Coprifuoco nel Lazio. Io tra le 24.00 e le 5.00 non solo non esco, non sto in giro manco per casa mia… — licia troisi (@troisi_licia) October 21, 2020

Mi sa che i prossimi ad avere il coprifuoco dopo Lombardia e Campania siamo noi del Lazio — Valeria (@Vale96L) October 20, 2020