Nuovo Dpcm, Conte ha firmato: le restrizioni in vigore da domani

E’ imminente il nuovo Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il provvedimento che introduce nuove misure per contrastare il dilagare dei contagi di Coronavirus in Italia è in arrivo domani. La firma del premier è già arrivata, i provvedimenti con le nuove restrizioni saranno in vigore da domani e fino al 24 novembre.

Confermata la chiusura alle 18 di tutti i locali pubblici, ma la domenica e i festivi bar e ristoranti potranno comunque rimanere aperti. Su questo aspetto ha pesato il parere del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) che ritiene che l’apertura dei ristoranti la domenica limiterà le riunioni familiari per il pranzo. Il presidente Giuseppe Conte, probabilmente questo pomeriggio, illustrerà le nuove regole. Ci sono state perplessità anche per gli spostamenti tra i Comuni: il CTS non ha individuato in questa fattispecie un motivo di focolaio, visto che il maggior numero dei casi si sviluppano nelle aree metropolitane.

Nuovo Dpcm: le nuove restrizioni contro il Coronavirus

Ristoranti, chiusura alle 18 ma aperti la domenica. Massimo in 4 al tavolo

Didattica a distanza al 75% alle superiori

Stop a palestre e piscine, impianti sciistici in forse

Niente più film e concerti, interdetti anche gli stadi

Spostamenti tra comuni sconsigliati, non vietati

Concorsi, si faranno solo quelli già banditi

