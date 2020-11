Vaccino Covid, patentino e limiti di età: cosa servirà per farlo

Il vaccino anti Covid sta veramente arrivando: per gennaio dovrebbero partire le prime somministrazioni, e l’Italia si sta preparando. Le prime ipotesi parlando di un “patentino” e di obbligo di età

Il vaccino Covid sta veramente arrivando. Dovrebbe essere l’inizio della fine dell’emergenza. L’Italia si sta preparando alle prime somministrazioni, che dovrebbero cominciare nel mese di gennaio. E contestualmente, c’è già un piano per organizzare la distribuzione dell’antidoto, che arriverà in 1.7 milioni di dosi iniziali. Tra le ipotesi, si parla di un obbligo per fasce di età e una sorta di “patentino”. Lo ha spiegato il commissario all’emergenza Domenico Arcuri: “Stiamo preparando il piano per i vaccini. Il primo ad arrivare sarà quello Pfizer. Sono previste 3.4 milioni di dosi iniziali, nella seconda parte di gennaio”. Le persone che potranno essere vaccinate, però, saranno 1.7 milioni, in quanto il vaccino va somministrato in due dosi. Quello Pfizer ha delle difficili condizioni di conservamento, deve stare a -70 gradi almeno.

Vaccino Covid, come saranno distribuite le prime dosi

Ma il commissario ha assicurato che i potenti frigoriferi sono a disposizione. Toccherà alle regioni decidere come e dove stoccare i vaccini: la distribuzione toccherà direttamente alla Pfizer. Secondo il commissario entro il terzo trimestre 2021 buona parte della popolazione italiana sarà vaccinata, annunciando la distribuzione su larga scala in tempi rapidi e progressivi. Arriveranno anche altri vaccini di altre aziende, e questo faciliterà le cose: anche perché quelli di altre case dovrebbero avere condizioni di conservamento molto più facili, come – ad esempio – un normale frigorifero. In più, il commissario sta progettando una piattaforma informatica che gestirà le somministrazioni sul territorio. Possibile un “patentino” per i vaccinati, in modo da eseguire la tracciabilità e un obbligo di somministrazione per le fasce di età più a rischio, come ad esempio gli anziani.

