Secondo Pfizer e BionTech, le due case farmaceutiche che si stanno occupando del vaccino Covid-19, la sperimentazione è a buon punto. Finalmente!

La sperimentazione del vaccino anti Covid-19, portata avanti congiuntamente da Pfizer e BionTech produce risultati positivi.

Il vaccino, che è ancora in fase 3 di sviluppo, sta rispondendo in maniera straordinaria al Coronavirus.

La copertura, infatti, sarebbe pari al 90%.

Ecco tutti i dettagli.

Vaccino Covid-19 di Pfizer e BionTech: è efficace al 90%

Le due aziende, Pfizer e BionTech che stanno lavorando congiuntamente allo sviluppo del vaccino anti-Coronavirus, hanno dichiarato oggi che tutto procede per il meglio.

Lo studio della cura è, in questo momento, alla fase 3: ma che cosa vuol dire?

Secondo quanto riporta l’Istituto Superiore di Sanità, infatti, ogni farmaco o vaccino deve essere sottoposto ad un trial clinico.

Con queste parole si definisce un processo, generalmente suddiviso in tre fasi, nelle quali il nuovo strumento farmacologico viene testato e provato.

Il vaccino contro il Covid-19, che tanto potrebbe cambiare le nostre vite, è in questo momento nella fase finale della sua sperimentazione.

Secondo quanto dichiarato dalle due aziende che si stanno occupando di trovare (e perfezionare) la cura, quindi, ci sarebbero buone notizie.

I pazienti, infatti, che stanno testando il vaccino starebbero rispondendo in maniera positiva alle dosi somministrate.

Insomma, a quanto pare, chi sta utilizzando il vaccino in forma sperimentale beneficerebbe della cura.

La sua copertura sarebbe pari al 90%: questo dato vuol dire che il vaccino protegge dal Covid-19 quasi tutti i pazienti che lo usano.

Un enorme passo avanti, quindi, per tutti noi che ci troviamo costretti a combattere contro il virus e le sue, terribili, complicazioni.

Nonostante, infatti, l’estrema necessità di trovare un vaccino ed una cura per questa pandemia, non è possibile pensare di “ignorare” i passaggi che rendono sicuro un farmaco.

Il vaccino contro il Covid-19, quindi, deve sottostare ai canonici due mesi di sperimentazione.

Per fortuna, però, questi due mesi stanno decisamente servendo a qualcosa.

Le due aziende prevedono di poter produrre entro la fine dell’anno tra i 15 ed i 20 milioni di dosi.

Non solo: l’idea è quella di richiedere un permesso speciale per poter iniziare a distribuirlo dalla fine del mese di Novembre, quando, cioè, tutti i dati saranno stati analizzati.

La speranza è, quindi, di poter curare quante più persone nel minor tempo possibile.

Una speranza che oggi, grazie alle dichiarazioni di Albert Bourla, presidente e CEO di Pfizer, sembra diventare quasi realtà.



Il Coronavirus ha decisamente influito sulla nostra vita, toccando tutti gli ambiti della nostra quotidianità.

Il terribile innalzarsi, ogni giorno, dei casi e del numero dei morti e l’impossibilità di trovare una soluzione stanno mettendo tutta la popolazione a dura prova.

Per fortuna, comunque, i mezzi per tutelarci (sia dal punto di vista fisico che da quello mentale) ci sono.

