Una notizia sconvolgente e che spaventa la popolazione. Il tutto sta accadendo in Danimarca dove sembra che il covid mutato si trasmetta tramite i visoni.

Mercoledì in Danimarca la prima ministra Mette Frederiksen ha dichiarato che tutta la popolazione di visoni da allevamento del paese, che sono più di 15 milioni, saranno uccisi per il timore che una mutazione del coronavirus SARS-CoV-2 nei visoni renda meno efficaci i futuri vaccini contro il virus negli umani.

Secondo il Governo della Danimarca almeno 12 persone sono state infettate dal coronavirus con la mutazione trovata nei visoni nella regione dello Jutland.

A tal proposito il ministro della Salute Magnus Heunicke ha detto che metà dei 783 casi di COVID-19 nelle persone nel nord della Danimarca «sarebbe legata» ai visoni.

Secondo quanto emerge dalle ricerche, i furetti sviluppano sintomi meno gravi, mentre i visoni, che all’interno degli allevamenti vivono in spazi molto affollati, dove il contagio è facilitato, si ammalano gravemente e spesso muoiono.

Bisogna però specificare che nel complesso le epidemie tra i visoni sono meno letali rispetto a quelle che si verificano a causa di altri virus che interessano il bestiame.

La decisione del Governo sembra però essere stata già presa.

Non sono ancora stati pubblicati, per dovere di cronaca, studi scientifici sulla mutazione del coronavirus trovata nei visoni danesi.

Secondo un rapporto del governo di Frederiksen, il virus con questa mutazione indebolisce in modo particolare le capacità di formare anticorpi.

Il tutto renderebbe i potenziali vaccini sviluppati per il virus, come ad esempio quello Oxford, senza questa mutazione probabilmente inefficaci.

Il governo danese ha comunque informato l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) della questione delle mutazioni e cercheranno di capirne di più insieme.

Si parla della soppressione di circa 17 milioni di visoni.

Sul web è scoppiata una grossa polemica proprio per questo motivo.

#Danimarca 15 milioni di #visoni nati per diventare pellicce (per chi nel terzo millennio non si adegua alla civiltà) … saranno uccisi per timore del contagio #coronavirus Povere bestiole 💔Adesso chiudano per sempre e dovunque gli allevamenti della vergogna ❌

— christiana ruggeri (@chruggeriTg2) November 5, 2020