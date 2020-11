Vaccino Covid, quello “Oxford” potrebbe arrivare entro Natale

Covid, per il vaccino Oxford esiste una “piccola chance” che possa davvero arrivare entro Natale, come aveva annunciato Conte

Andrew Pollard, capo della squadra di sperimentazione del vaccino anti Covid dell’Università di Oxford, ha ammesso che “C’è una piccola chance che il vaccino possa davvero arrivare entro Natale”. Lo ha comunicato alla Science and Technology Committee. Il capo del team di scienziati che lavora senza sosta per sconfiggere la malattia si è detto “ottimista”. I progressi ci sono e avanzano a discreta velocità.

Da Oxford il vaccino anti Covid in arrivo entro Natale

Come temevo giorni fa, leggo che le prime dosi (tre milioni) del vaccino arriveranno a dicembre, ma al momento il governo non ha un piano per distribuirlo Anche laddove si potrebbe accelerare (sulle categorie più deboli), non ne saranno capaci, o non ne saranno abbastanza capaci — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) November 3, 2020

I risultati del trial della cosiddetta “Fase 3” sono incoraggianti, e breve dovrebbero confermare che il tanto atteso vaccino funziona. “La nostra sperimentazione è una delle tante che si stanno svolgendo nel mondo – ha spiegato il professore – ed è vero che alcune di esse potrebbero raggiungere dei risultati validi entro la fine dell’anno”. La speranza è questa, anche se si trattarebbe comunque di lanciare un vaccino in via di sperimentazione. Tuttavia, quello in studio a Oxford è il rimedio più avanzato e vicino al completamento: vede la collaborazione dell’Irbm di Pomezia e dell’AstraZeneca.

Speriamo bene. Certo l’unico modo di sconfiggere il Covid è il vaccino. — Carmen Pugliese (@CarmenPuglies16) November 2, 2020

Il videogioco del Covid sta diventando avvincente. Ora siamo al Dpcm livello 23, devi scegliere una regione in cui stare tra rosse, arancioni o verdi e conquistare quante più dosi di vaccino da sparare addosso al mostro finale CoronaMonster per sconfiggerlo definitivamente. — Il Serpe loco™ (@sempreciro) November 3, 2020

idolatrate una nazione come l’america, volete viverci li, andare li a scuola, ma vedete come è efficace il loro sistema scolastico e la loro mentalità??? a rileggere un coglione omofobo e razzista che si inietta candeggina come vaccino per il covid #Elections2020 — fedeᴸ; is proud of giuls🍒 (@blurryxfvce) November 4, 2020