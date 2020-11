Rassegna stampa 23 novembre. I principali quotidiani italiani

La rassegna stampa del 23 novembre dei principali quotidiani italiani. Ecco cosa scrivono in prima pagina e cosa propongono oggi

La Repubblica apre con l’intervista a Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Sala dichiara che “la sanità lombarda è da rifare”.

Da Palazzo Chigi arriva una chiusura su eventuali bonus per le vacanze invernali.

Anche Il Corriere della Sera apre con il veto di Conte a feste e veglioni durante il periodo natalizio.

All’interno una ricostruzione di tutti gli spostamenti in Italia dell’attentatore di Nizza.

La prima pagina de Il Fatto Quotidiano si sofferma sulle parole del Ministro Patuanelli.

Spazio anche alla politica interna e alle notizie di economia.

Il Giornale apre con lo spaccamento nel centro destra tra Forza Italia e Lega.

Il ministro Gualtieri considera positiva l’apertura di Berlusconi nei confronti della maggioranza.

La Verità apre con il rinvio all’anno delle tasse del 2020 stabilito da Giuseppe Conte.

All’interno spazio per le dichiarazioni di Manlio Di Stefano e Ignazio La Russa.

La Stampa apre con il bonus da 20 miliardi che il Governo sta preparando.

Spazio per alcune interviste e per un approfondimento su Google.

La prima pagina di Leggo si concentra sulle previsioni dell’Oms in vista di una terza ondata.

All’interno spazio per la cronaca laziale e per le notizie sportive.

Il Mattino apre con il rischio di una terza ondata paventato dall’Oms.

Il quotidiano partenopeo ricorda anche i 40 anni dal terremoto in Irpinia e si occupa della sconfitta casalinga del Napoli contro il Milan.

Il Resto del Carlino si sofferma sul bonus che il Governo vorrebbe dare a chi utilizza il bancomat per i pagamenti.

Scontro tra ministri Speranza e Azzolina sulla riapertura delle scuole.

Il Corriere dello Sport apre con la vittoria del Milan, i rossoneri sono primi in classifica.

Focus sul campionato italiano di Serie A. Bastianini è campione del mondo nella Moto 2.