Come inizierà la settimana per i segni zodiacali? Leggiamo la classifica e l’oroscopo di oggi 23 Novembre 2020 per tutti i segni.

Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo di oggi, lunedì 23 Novembre.

Come inizierà la giornata per i segni zodiacali?

Leggiamo la classifica dei segni e poi le previsioni accurate per ognuna delle costellazione e vediamo cosa aspettarci dall’inizio dell’ultima settimana di Novembre!

Oroscopo di oggi 23 Novembre: previsioni e classifica dei segni zodiacali.

La giornata di oggi sarà decisamente meravigliosa per tutti i nati sotto il segno di Cancro, Vergine, Capricorno e Scorpione.

Le posizioni centrali della classifica, invece, saranno occupate da Ariete, Gemelli, Leone ed Acquario: il loro lunedì sarà tranquillo e senza scosse.

Un pessimo inizio di settimana, purtroppo, attende Bilancia, Toro, Sagittario e Pesci: le stelle, oggi, sono contrarie ed occupate gli ultimi posti della classifica.

Scopriamo insieme, nel dettaglio, tutto quello che accadrà nella giornata di oggi, lunedì 23 Ottobre 2020.

Oroscopo oggi Ariete

La settimana dell’Ariete parte in maniera decisamente positiva: per oggi potete aspettarvi una giornata tranquilla e rilassata.

Sul fronte lavorativo non ci sono problemi, mentre potreste pagare le conseguenze di qualche atteggiamento troppo azzardato sotto il profilo della salute.

A destabilizzare la giornata ci pensa l’amore: purtroppo vi trovate in una situazione poco felice. Dovrete impegnarvi per uscirne.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Questa settimana non inizia bene per gli amici del Toro: purtroppo, soprattutto in amore, avrete a che fare con una giornata decisamente turbolenta.

Chi è in coppia potrebbe litigare aspramente con il partner: cercate di non esagerare e fate attenzione a quello che direte.

Sul lavoro, in questo momento, non ci sono buone notizie: meglio stringere i denti ed impegnarsi il più possibile in vista del futuro.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo di oggi 23 Novembre Gemelli

Gli amici dei Gemelli dovranno aspettare domani per trovare pace sul fronte sentimentale: oggi, purtroppo, non potete fare affidamento sul vostro solito fascino!

La giornata di oggi, comunque, non sarà del tutto negativa. Sul lavoro siete pieni di idee, entusiasti e felici: non abbattetevi se non venite celebrati come al solito.

Oggi i pianeti non vi guardano con benevolenza: non trasformate una giornata normale e “noiosa” in una giornata pessima a causa del vostro nervosismo.

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Cancro

Luna, Mercurio e Venere nel segno del Cancro rendono questo lunedì decisamente positivo. Potrete contare su un fascino irresistibile in amore, che vi rende veramente indispensabili per gli altri.

Sul fronte lavorativo, invece, vedete finalmente diradarsi le nubi: forse sta partendo un nuovo progetto o siete riusciti a trovare un equilibrio tra il vostro intimo (a cui tenete tanto) e gli impegni.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Leone

Non commettere oggi l’errore, Leone, di pensare che la tempesta sia già completamente alle tue spalle.

Una parola di troppo, un atteggiamento egoista ed indisponente basteranno a rovinare il delicato equilibrio nel quale ti trovi adesso!

Soprattutto per quanto riguarda l’amore ed i problemi familiari, oggi farai meglio a rimanere in silenzio ed osservare.

Sul lavoro non ci sono molte novità: non innervosirti in attesa di un’occasione!

Pensa a curare il fisico: consigliata una passeggiata per scaricare i nervi.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Bellissimo inizio di settimana per tutti i nati sotto il segno della Vergine. Sul lavoro vi sentite stimolati, siete frenetici ma sempre propositivi e, soprattutto, veri vincenti. Venere, infatti, illumina positivamente il tuo segno e ti rende affascinante ed intrigante: anche in amore, infatti, oggi ti prenderai la tua rivincita!

Oggi, infatti, potrai rimbeccare qualcuno che ha cercato di attentare alla tua situazione sentimentale.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo di oggi 23 Novembre Bilancia

Cari amici della Bilancia, se la giornata di oggi è cattiva state tranquilli: le sfide che dovete affrontare in questo periodo serviranno solo a rendere più dolci le ricompense del futuro!

Sul lavoro, infatti, vi trovate in un momento di vera e propria crisi, anche creativa: non disperate, però. Le stelle prevedono un totale sovvertimento della situazione attuale.

In questo momento dovreste dedicarvi all’amore: vi manca qualcuno che vi aiuti e vi supporti nella vita intima. Vi sentite soli ed abbandonati: non dovete, però, piangervi addosso!

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Continua il periodo positivo per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione. Sul lavoro, infatti, potete aspettarvi qualche buona notizia: l’impegno e la costanza che avete dimostrato negli ultimi tempi daranno i loro frutti!

Chi è single può aspettarsi, nella giornata di oggi, un vero e proprio incontro speciale: se siete in coppia, invece, avrete qualcosa da farvi perdonare.

Chi ha avuto qualche problema di salute negli ultimi giorni oggi inizia a sentirsi meglio!

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

La parola di oggi è, purtroppo, nervosismo. Gli amici del Sagittario non saranno assolutamente in grado di controllarsi: un’energia nervosa li pervade e fa commettere loro decisamente molti errori.

Soprattutto dal punto di vista sentimentale potreste comportavi in una maniera o dire qualcosa di cui poi vi pentirete amaramente. Meglio cercare di prevenire!

Sul lavoro vi sentite ingabbiati e poco felici: ricordate, però, che non è questo il momento di fare pazzie.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Capricorno

Questo penultimo lunedì di Novembre non potrebbe iniziare meglio per tutti i nati sotto il segno del Capricorno.

Il lavoro procede veramente alla grande: tutti vi vogliono e avete il coltello dalla parte del manico. Se saprete giocarvi bene le vostre carte (e sappiamo che lo sapete fare) potete aspettarvi un grosso aumento di denaro.

In amore, chi è in una relazione potrà contare su un rinnovato periodo di felicità. Se siete single, invece, è ora di guardarvi intorno; con queste stelle troverete facilmente qualcuno.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo di oggi 23 Novembre Acquario

Cari amici dell’Acquario, se oggi volete che la vostra giornata non sia negativa avete solo una strada da seguire: quella della calma e della pazienza.

La giornata di oggi, infatti, non sarà di per sé negativa ma metterà a dura prova la vostra tranquillità: piccoli problemi e contrattempi, responsabilità che si fanno sentire.

Devi agire con lucidità: Mercurio è dalla tua parte, quindi niente è impossibile.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

Lunedì negativo per i nati sotto il segno dei Pesci: in questo momento hai bisogno di più tempo per trovare il tuo equilibrio e ti senti penalizzato.

Soprattutto sul lavoro dovrai lavorare duramente per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato: purtroppo, però, per adesso non ti trovi in una buona situazione.

Lo stress e le preoccupazioni si stanno riversando sul tuo rapporto sentimentale o ti impediscono di incontrare nuove persone. Valuta attentamente le tue priorità.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 8

