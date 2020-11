Previsioni meteo 23 novembre: tempo ancora instabile

Le previsioni meteo per lunedì 23 novembre annunciano un tempo un progressivo (ma lento) miglioramento. Ci saranno, però, condizioni di instabilità in gran parte d’Italia, in particolare al Meridione. Calabria ancora sotto stress a causa delle piogge

Le previsioni meteo per lunedì 23 novembre annunciano condizioni ancora di instabilità in quasi tutta Italia, ma con un progressivo miglioramento. Tuttavia, sarà un inizio di settimana più soleggiato, soprattutto al Centro-nord. Instabilità ancora al Meridione, ma anche in questo caso ci saranno lenti e progressivi miglioramenti. Tempo non buono che persisterà ancora nell’estremo Sud, con la Calabria che sarà colpita di nuovo da piogge, a tratti anche forti e in particolare sul settore ionico della regione. I fenomeni saranno comunque molto meno intensi di quelli gravi dei giorni scorsi.

Meteo 23 novembre: temperature minime ancora in calo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da youmeteo.com ☀️🌩 (@youmeteo)

Qualche pioggia anche nella Sicilia orientale, con rischi di temporali isolati. Nuvole in Puglia e Basilicata, che arriveranno nel pomeriggio anche in Molise e nella parte meridionale della Campania. In questo caso non sono previste piogge. Tempo soleggiato altrove, tranne qualche nuvolosità ad alta quota. Le temperature caleranno ancora: freddo all’alba al Centro-Nord, ma anche in Sardegna: in questo caso le minime toccheranno gli zero gradi. Qualche gelata anche al centro. Le massime, invece, saranno stazionarie e in linea con il periodo. Venti in progressiva attenuazione. Attenzione ai mari, soprattutto in Calabria e Sicilia orientale molto mossi.

