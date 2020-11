Pizza fatta in casa: attenzione all’ingrediente che può rovinarla

In tempi di lockdown va di moda la pizza fatta in casa. Bisogna fare attenzione a questo ingrediente: basta aggiungerlo per rovinarla definitivamente

La pizza fatta in casa è uno dei simboli della quarantena. L’Italia è divisa in zone rosse, arancioni e gialle. Lockdown a macchia di leopardo, ma in generale gli italiani sono costretti (o quasi) in casa perché la maggior parte di ristoranti e pizzerie sono chiusi. Niente cene fuori, purtroppo, e in qualche modo bisogna arrangiarsi. Uno dei temi portanti della lunga quarantena di marzo e aprile è stata la pizza fatta in casa al sabato sera. Una vera e propria “mania” che ha contagiato quasi tutti ed è diventata virale sui social. Sia chi la sapeva già fare, sia chi si è “ingegnato” a farla per la prima volta.

Pizza fatta in casa: l’ingrediente da evitare

Di certo è che gli italiani sono felici di preparare la pizza in casa, con buona pace dei professionisti che devono fare i conti con l’asporto e consegna a domicilio. Non esiste una sola ricetta per la pizza fatta in casa, ma di certo ci sono degli errori che non si devono fare. Ad esempio, c’è un ingrediente “proibito” che è assolutamente da evitare. L’aggiunta di questo ingrediente, infatti, rovina definitivamente la focacciafatta in casa. Si tratta del sale, che non deve essere mai messo all’interno dell’impasto. Il risultato, infatti, sarebbe disastroso: la combinazione del lievito con il sale rende la pizza secca, quasi immangiabile. Quindi attenzione: mai mettere il sale nell’impasto della nostra pizza fatta in casa. Il nostro “lockdown”, infatti, rischierebbe di essere ancora peggiore con una focaccia rovinata per un errore negli ingredienti.

