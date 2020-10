Elisabetta Canalis blocca Instagram: la scollatura mostra tutto

By

Elisabetta Canalis ha mandato in delirio i fan, pubblicando uno scatto in cui la scollatura non lascia spazio all’immaginazione.

Elisabetta Canalis nonostante non compaia più sul piccolo schermo degli italiani da un po’ di tempo, ha comunque il suo vasto seguito di fan sul web e non è difficile capirne il motivo visti i bellissimi scatti che è solita postare per aggiornare il suo profilo Instagram.

In particolare, proprio come quelli pubblicati da Eva Henger, quello di oggi ha conquistato il popolo della rete che ha avuto modo di poter ammirare il suo decolté.

L’ex velina mora di Striscia La Notizia, durante la realizzazione di un servizio fotografico, ha indossato un abito arancione che vanta una profonda scollatura. Scollatura che lascia poco spazio all’immaginazione.

Elisabetta Canalis ha mostrato la scollatura su Instagram e gli utenti della rete non potevano chiedere una buona serata migliore.

Elisabetta Canalis in arancione: lo scatto conquista i fan

Elisabetta Canalis ha bloccato Instagram conquistando tutti gli utenti della rete con un vestito arancione che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione. La profonda scollatura lascia intravedere non solo il suo bellissimo decolté, ma anche il colore ambrato della sua pelle.

Elisabetta, nonostante non sia più giovanissima, rimane una bellissima donna e proprio come Barbara d’Urso sembra seguire l’esempio del buon vino: più passano gli anni e più migliora.

La Canalis non sembra affatto sentire il passare degli anni sul suo corpo. Corpo che oltre a curare con tutte le dovute accortezze del caso, non manca di allenare quasi quotidianamente e i risultati di questo duro lavoro sono visibili a tutti quanti.

Elisabetta ha conquistato ancora una volta il cuore dei suoi fan e non è difficile capirne il motivo, visto che sono tutti quanti pazzi di lei e del suo fisico scultoreo, che non sembra affatto risentirne del tempo che trascorre. Sarà forse merito dello stile di vita e dell’alimentazione sana che ha scelto da adottare da molti anni a questa parte? Sicuramente, ma anche madre natura, inutile negarlo, ha dato un grosso aiuto visto che Elisabetta Canalis era bellissima fin dai tempi del suo debutto a Striscia La Notizia.