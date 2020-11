“In merito al tweet postato questo pomeriggio dal professor Roberto Burioni, nel quale si fa riferimento ai pronto soccorso“, si legge in un comunicato diffuso dal San Raffaele.

L’azienda e l’università “si discostano dal pensiero del professore, in quanto le sue considerazioni sono del tutto senza fondamento dal momento che non è a conoscenza della realtà clinica che si vive nei pronto soccorso e nei reparti Covid”.

Infine la richiesta: “Pur riconoscendo l’autonomia di espressione, il gruppo San Donato e l’università Vita-Salute San Raffaele lo invitano a considerazioni più rispettose della verità e del lavoro altrui”.

Sul web la polemica infiamma e non si ferma.

È pazzesco che il @SanRaffaeleMI riprenda #Burioni e non uno come #Zangrillo. Ma in che razza di paese viviamo? Chi si schiera contro bufale e bugie viene “ rimproverato”, chi diffonde stronzate viene difeso? Ma in che razza di mondo siamo? #coronavirus https://t.co/hg6LbvNzQa

— Barbara Collevecchio (@colvieux) November 10, 2020